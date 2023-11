AQUILA PRO AI M30: il nuovo smart router mesh D-Link integrato con AI

D-Link, specialista mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, presenta il nuovo router AQUILA PRO AI AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh (M30). Il prodotto, di qualità garantita MIT (Made in Taiwan), è stato progettato per risolvere i tre problemi più comuni degli utenti Wi-Fi: copertura, velocità e affidabilità. Dotato di un algoritmo integrato con intelligenza artificiale, AQUILA PRO AI M30 è pensato per rivoluzionare il concetto di rete domestica.

AQUILA PRO AI M30 si caratterizza per il design elegante e la possibilità di essere posizionato a parete, in modo da integrarsi perfettamente con qualsiasi arredamento. L’innovativo design ospita cinque antenne interne, che forniscono una copertura tridimensionale a 360 gradi, rendendolo il fulcro ideale per ogni casa connessa.

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, permette agli utenti di gestire senza sforzo le proprie smart home. AQUILA PRO AI M30 unisce magistralmente estetica e funzionalità, fornendo una soluzione Wi-Fi che offre connettività continua, velocità fulminea e affidabilità senza pari per la rete domestica.

Una copertura Wi-Fi senza precedenti

Il router AX3000 Wi-Fi 6 Smart Mesh utilizza un esclusivo design di antenne ad array che consentono un segnale Wi-Fi più forte, aumentando la copertura spaziale ed eliminando le zone morte. Una singola unità può fornire una copertura fino a 260 m2 e può essere facilmente estesa aggiungendo altri dispositivi AQUILA PRO AI, garantendo una connettività Wi-Fi continua per più dispositivi in tutta la casa.

Una velocità incredibile

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, AQUILA PRO AI M30 offre velocità eccezionali fino a 3 Gbps, supportando una larghezza di banda di 160 MHz, una porta WAN Gigabit Internet e quattro porte LAN Gigabit per dispositivi cablati come smart TV, console di gioco e PC. L’M30 garantisce connessioni Wi-Fi ultraveloci, anche quando tutta la famiglia è online.

Una solida affidabilità

AQUILA PRO AI M30 impiega l’innovativa tecnologia AI, tra cui AI Wi-Fi Optimiser, AI Mesh Optimiser e AI Traffic Optimiser, per garantire prestazioni Wi-Fi superiori per tutti i dispositivi. AI Wi-Fi Optimiser seleziona il canale ottimale per ridurre al minimo le interferenze, mentre AI Mesh Optimiser fornisce una copertura di rete veloce e affidabile grazie alla selezione automatica del canale e alle funzionalità di auto-riparazione. AI Traffic Optimiser garantisce lo streaming video 4K/8K ininterrotto e le videochiamate con la tecnologia QoS basata su AI, assicurando un’esperienza senza interruzioni.

Una sicurezza per tutta la famiglia

AQUILA PRO AI M30 è conforme ai più recenti standard di crittografia WPA3 e IEC 62443-4-1, salvaguardando le reti da accessi non autorizzati. Offre inoltre parental control e reti ospiti separate per garantire la sicurezza di tutti i dispositivi Wi-Fi domestici.

Una configurazione e una gestione più semplici

AQUILA PRO AI M30 è stato progettato per consentire all’utente di configurare senza sforzo la propria rete Wi-Fi e di gestirla con l’intuitiva App AQUILA PRO AI. L’assistente AI monitora le prestazioni della rete e fornisce rapporti settimanali, anche quando fuori da casa, rendendo l’esperienza semplice e senza problemi.

Un approccio più green

Nell’ambito di “D-Link Green”, AQUILA PRO AI M30 aderisce ai principi di progettazione ecologica. Lo chassis è realizzato in parte con materiale riciclato post-consumo (PCR), per promuovere la sostenibilità ambientale e il packaging utilizza un inchiostro Mineral Oil Free (MOF) naturale, al 99% a base vegetale. L’M30 sfrutta anche la funzione Wi-Fi 6 Target Wake Time (TWT) per ridurre il consumo di energia e offre una modalità che spegne automaticamente il router durante la notte, garantendo l’efficienza energetica.

“L’intelligenza artificiale sta portando all’efficienza delle tecnologie in tutto il mondo e la connettività Wi-Fi non dovrebbe essere diversa”, ha dichiarato Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia. “Il nuovo router smart mesh AQUILA PRO AI combina la tecnologia dell’intelligenza artificiale con il Wi-Fi 6 per offrire la soluzione di connettività più ottimizzata, affidabile e veloce, ideale per chi lavora a casa, per i piccoli uffici e per gli utenti che cercano di risolvere problemi di Wi-Fi come la scarsa copertura e la bassa velocità.”