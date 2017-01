Nuove soluzioni mobile computing per il digital workplace da Fujitsu

L’azienda presenta tre nuovi tablet 2-in-1 che uniscono le funzionalità di un notebook a quelle di un tablet

Fujitsu presenta tre nuovi tablet 2-in-1 dedicati all’utenza business. Il nuovo Fujitsu Tablet Lifebook P727, un tablet e notebook 2-in-1 con schermo che si ripiega a 360 gradi, aumenta le possibilità di scelta per l’utenza Business in dubbio se utilizzare la potenza e la creatività che si possono sviluppare con un notebook e la flessibilità di utilizzo di un tablet in un unico strumento per soddisfare le esigenze del business man dell’era digitale.

Il modello Lifebook P727 è un dispositivo convertibile 2-in-1 leggero e sottile dotato di uno schermo da 12,5″ che, a seconda delle esigenze e dell’utilizzo, è in grado di cambiare da notebook a potente tablet mettendo così la parola fine al dibattito sul tipo di sistema che più conviene portare con sé fuori dall’ufficio: un tablet, un notebook o entrambi. Quattro modalità di lavoro – classico a conchiglia, desktop, tablet e a tenda – offrono libertà di scelta in base alle preferenze individuali in combinazione con le molteplici forme di input previste tra cui touchscreen, penna digitizer e tastiera. La cerniera con apertura a 360 gradi permette di ripiegare la tastiera per farla scomparire interamente dietro allo schermo. Connettività 4G/LTE opzionale e fino a 10 ore di autonomia a batteria rendono Lifebook P727 un dispositivo veramente mobile che permette di lavorare ovunque.

Fujitsu introduce anche un nuovo modello nella famiglia dei tablet convertibili il Fujitsu Tablet Lifebook T937. In questo caso lo schermo ruota di 360 gradi in entrambe le direzioni rispetto ad uno snodo centrare. In questo caso parliamo di un Tablet ultrasottile che in soli 1.3Kg integra uno schermo da 13.3” e l’ultima tecnologia Intel Core di 7a generazione.

Una terza novità è il modello da 12,5″ Fujitsu Tablet Stylistic R727, seconda generazione della gamma di dispositivi 2-in-1 Fujitsu Stylistic R che propone un potente tablet PC con tastiera sganciabile. Combinando un notebook completo con la praticità di un tablet, il sistema Stylistic R727 offre nuovi livelli di performance rivelandosi perfetto per il professionista sempre in movimento.

Con la linea di dispositivi professionali 2-in-1 Fujitsu mette a disposizione dei clienti business degli strumenti innovativi per il digital workplace del futuro. Grazie a questi strumenti la collaborazione e il lavoro in team non è mai stato così semplice e gli utenti hanno la completa libertà di utilizzo a seconda di quello che devono fare e della situazione in cui si trovano.

Secondo uno studio recentemente condotto da IDC, i tablet sono destinati a rivestire un ruolo chiave nella trasformazione digitale grazie a dispositivi ibridi e 2-in-1 che rispondono alle nuove esigenze di produttività e che rendono possibili nuovi scenari di utilizzo. Lo studio ha scoperto che i tablet rientrano nella strategia mobile del 60% delle aziende analizzate. Più di due terzi degli intervistati stanno valutando o progettando l’acquisto di un tablet nel breve termine. Settori come scuola, ospitalità, trasporti e pubblica amministrazione includono i tablet tra le rispettive tre priorità più elevate.

Rüdiger Landto, Head of Client Computing Devices di Fujitsu EMEIA, ha dichiarato: “La digitalizzazione fa nascere nuove richieste da parte delle aziende, e una di esse è il maggior grado di flessibilità e mobilità della forza lavoro oltre che la capacità di implementare efficientemente nuovi processi digitali. Aziende di ogni dimensione devono fornire ai propri dipendenti strumenti di lavoro tanto portatili quanto potenti, e i tablet sono stati un importante obiettivo di investimento per molte realtà. Tuttavia, fornire al personale sia tablet che laptop tradizionali rappresenta una considerevole pressione sul budget. Con le loro funzionalità 2-in-1 avanzate, i nostri nuovi tablet sono sufficientemente potenti e ricchi di funzionalità per agire da dispositivo informatico principale andando addirittura a rimpiazzare i notebook professionali”.

Tutti i tre tablet 2-in-1 sono dotati di processori Intel di ultima generazione per un superiore livello di prestazioni e autonomia della batteria al servizio della produttività. I sistemi sono dotati di soluzioni di sicurezza di livello enterprise come la tecnologia di autenticazione touch-free PalmSecure.