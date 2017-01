ISE 2017: Epson mostra i suoi videoproiettori 3LCD

L’azienda lancia una gamma di videoproiettori di fascia alta e firma un accordo con l’azienda austriaca AV Stumpfl

In occasione di ISE 2017, in programma dal 7 al 10 febbraio, Epson presenterà alcuni dei suoi innovativi videoproiettori 3LCD di fascia alta per i mercati dell’installazione e del noleggio, oltre a una serie di videoproiettori ricchi di funzionalità specifici per l’ufficio e per la formazione.

Nel 2016 Epson ha ottenuto grandi successi nel settore dei prodotti audio-video per l’installazione professionale e il noleggio. L’azienda, infatti, non solo ha lanciato una gamma di videoproiettori di fascia alta, tra cui il modello EB-L25000U, il videoproiettore 3LCD da installazione con tecnologia laser, ma ha anche sottoscritto accordi con le principali aziende europee per il noleggio e la distribuzione di apparecchiature AV come LANG AG, AED e AV Stumpfl.

Neil Colquhoun, Executive Director della divisione Professional Displays di Epson Europe, ha dichiarato: “La risposta del mercato in seguito all’introduzione dei nostri nuovi videoproiettori laser ha superato ogni aspettativa. Questo successo è dovuto all’esclusiva tecnologia Epson 3LCD, che soddisfa anche i requisiti più complessi nel settore delle apparecchiature audio-video professionali. La partnership strategica con AV Stumpfl segna l’inizio di un’altra importante collaborazione dopo gli accordi presi con aziende quali Lang AG in Germania e AED in Belgio, solo per citarne alcune. Come partner di riferimento in Austria per la vendita dei nostri innovativi videoproiettori, AV Stumpfl offre al settore dell’installazione esattamente ciò di cui ha bisogno, ovvero una tecnologia di videoproiezione altamente affidabile che richiede pochissima manutenzione.”

Rudi Hradil, Director Projector per la distribuzione di AV Stumpfl, ha commentato: “Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti gli innovativi videoproiettori laser della serie L di Epson, i quali offrono il meglio in termini di efficienza e qualità. La serie L, inoltre, segna il grande ritorno della tecnologia LCD. Anche nel settore dell’installazione, per questi videoproiettori vale il motto “fit and forget”: una volta installati, infatti, possiamo tranquillamente dimenticarcene.”

Tra videoproiettori da installazione e per l’ufficio in esposizione a ISE 2017 vi saranno i modelli EB-L25000U ed EB-696Ui, oltre alle serie EB-L1000, EB-5500, EB-2000, EB-1700 ed EB-1460Ui. Presso lo stand, inoltre, i visitatori potranno assistere a una dimostrazione coinvolgente di Projection Mapping e confrontare i videoproiettori Epson con i prodotti della concorrenza, nonché scoprire i nuovi smartglass Moverio BT-350.