TP-Link: nuova area del sito aziendale riservata ai reseller e system integrator

L’azienda crea un rapporto ancora più stretto con la forza vendita

E’ on-line la nuova area partner del sito aziendale di TP-Link, riservata ai reseller e ai system integrator, uno strumento pensato per creare un forte collegamento tra il rivenditore e il partner tecnologico TP-Link.

A disposizione dell’utente, un’intera area tematica dove è possibile interagire direttamente con il vendor tramite i tools di richiesta demo o di deal registration, con la possibilità di richiedere quotazioni speciali che poi verranno veicolate tramite il distributore indicato nel form di registrazione. Ma non solo: da quest’area si possono consultare molti contenuti riservati, quali listini, guide alla vendita di soluzioni e tecniche oltre a supporto pre e post vendita dedicato.

Uno strumento utile, per cominciare un nuovo percorso di sviluppo in partnership con TP-Link, che prevede anche un programma formativo di canale con due livelli di certificazione tecnica: TPNA e TPNP Associate e Professional.

“L’area Partner sarà il portale di accesso per i nostri rivenditori al mondo TP-Link Professional. In questo modo potranno avere un contatto diretto con il team SMB sia per supporto commerciale che per il supporto tecnico VIP previsto per i diversi livelli di partnership – afferma Michele Lavaia, B.D. Sales Manager di TP-Link -. Offriremo un ricco e approfondito calendario di webinar formativi e tematici oltre che le certificazioni TPNA e TPNP che saranno previste per entrare nella squadra di canale. Il nostro partner acquisirà in questo modo confidenza con le nostre soluzioni e potrà beneficiare della visibilità che offriremo per gli utenti finali sul nostro locator”.

Il Partner Program di TP-Link, sottoscrivibile attraverso il portale, è composto da quattro livelli: Registered Partner, Silver, Gold e Platinum, ciascuna con vantaggi mirati per ogni tipo di business e con un piano di acquisto chiaro e semplice.

Ai Partner verrà riconosciuto un back-end rebate trimestrale sul fatturato sviluppato con la linea di prodotti professionali Auranet EAP/CAP Solution, Jetstream Smart & Managed Switches, Pharos Outdoor Wireless e Safestream VPN Router.