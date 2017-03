Da Fujitsu una nuova soluzione per il Digital Business

La line up PRIMERGY combina un sistema server completo all’interno di un’unità ultra compatta

Il server entry-level PRIMERGY TX1320 M3 di Fujitsu è ancora più potente di prima, mantenendo le sue caratteristiche di silenziosità e compattezza per essere utilizzato sulla propria scrivania o su di una mensola.

Con la nuova soluzione PRIMERGY server mono socket, Fujitsu ha perfezionato sia il modello tower sia il modello rack, che oggi sono in grado di offrire maggiori performance, attraverso l’utilizzo del nuovo processore Intel Xeon E3 e l’introduzione di una più ampia gamma di opzioni di configurazione per migliorarne la flessibilità d’utilizzo.

La nuova linea PRIMERGY è in grado di offrire una più ampia scelta di componenti per poter soddisfare le sempre più esigenti richieste da parte degli utenti e per ottenere una maggiore capacità di throughput.

Uno dei quattro nuovi modelli, Fujitsu PRIMERGY TX1320 M3, riesce a combinare un sistema server completo all’interno della propria unità ultra compatta. Con un volume di soli 13,3 litri, è infatti uno dei più piccoli server ad alte prestazioni disponibili ad oggi sul mercato. Allo stesso tempo, grazie ad un livello di rumore di solo 18 dB(A), PRIMERGY TX1320 M3 è anche una soluzione utilizzabile sulla propria scrivania o su di una mensola, ideale per gli uffici.

All’interno della nuova linea PRIMERGY mono-socket, la nuova generazione di server garantisce maggiore performance e bandwidth, rendendola una prima scelta a supporto dei principali applicativi usati negli uffici, nelle applicazioni email, nella telefonia e nei web server o per espandere e migliorare una server farm già esistente. Per tutti coloro che hanno intenzione di passare da un pc ad un server per implementare il proprio business digitale, PRIMERGY combina una semplice gestione con un’alta efficienza energetica.

Tutte le tre server tower PRIMERGY – TX1310 M3, TX1320 M3 e TX1330 M3 – più il rack server PRIMERGY RX1330 M3, massimizzano la tecnologia dei processori Intel Xeon E3, Core i3, Pentium e Celeron e garantiscono una capacità di memoria super veloce fino a 64GB grazie alla ram DDR4. I nuovi modelli sono ideali per tutte le piccole e medie imprese e per tutti gli utilizzi del digital business in diversi esercizi come farmacie, ristoranti e agenzie di viaggio. Per organizzazioni più grandi, Fujitsu offre un sistema in grado di incorporare le server tower all’interno dei server rack.

Olivier Delachapelle, Head of Enterprise Business, Category Management Data Center Fujitsu EMEIA, ha dichiarato: “Con la nuova generazione dei modelli PRIMERGY oggi sarà possibile per tutte le piccole e medie imprese dotarsi delle più innovative tecnologie. Questi server potranno crescere di pari passo con le esigenze del business, offrendo le ultime e più innovative soluzioni per quanto riguarda i processori, la memoria e la sicurezza degli storage. Le forti performance combinate ad un basso costo operativo sono le caratteristiche distintive della nostra linea PRIMERGY. Il processo di continuo miglioramento ed efficientamento sarà implementato in tutte le nostre future soluzioni, attraverso processori sempre più innovativi, ad un sempre maggiore risparmio energetico grazie alla collaborazione con Fujitsu Cool-safe Advanced Thermal Design. Questo migliorerà i sistemi di raffreddamento, riducendone il conseguente rumore facendo della linea PRIMERGY una grande scelta per ogni tipologia di business”.