P1A NoLo sceglie Epson nei suoi spazi di coworking

Da qualche anno sono nate delle realtà che offrono uno spazio di lavoro condiviso a diversi professionisti e tra queste realtà c’è P1A NoLo, lo spazio di coworking milanese che favorisce una contaminazione di idee fra le diverse persone che vi lavorano (fotografi, registi, creativi).

Condividere gli spazi di lavoro tra differenti professionisti richiede la presenza delle giuste attrezzature e P1A NoLo ha deciso di investire su quegli strumenti in grado di rendere più efficace l’attività e di migliorare la qualità dei lavori eseguiti, come la stampante.

P1A NoLo opta per la SureColor P900 di Epson

Tra le varie soluzioni di stampa, la scelta è ricaduta su Epson, il marchio con cui tutti i coworkers di P1A NoLo lavorano da diversi anni con grande soddisfazione.

Il modello scelto da P1A NoLo è SureColor P900 che produce immagini dettagliate, dai colori brillanti e in grandi formati. È dotata di dieci inchiostri UltraChrome 10 e, grazie alle funzioni Black Enhanced Overcoat (che utilizza l’inchiostro della cartuccia grigio chiaro come rivestimento), Carbon Black e Gloss Optimizer è possibile ottenere neri più intensi e più profondi con un elevato contrasto senza ricorrere a una speciale cartuccia di inchiostro dedicata. Non solo: SureColor P900 restituisce una elevata qualità fotorealistica anche nelle tonalità di blu più accese, grazie a uno spazio colore ancora più ampio.

Tutti i coworker di P1A NoLo, inoltre, hanno notato un ulteriore progresso con il software RIP Epson, che prevede l’impostazione automatica di alcune funzioni di stampa: particolarità che permette loro di evitare il settaggio manuale e li lascia liberi di concentrarsi su altre operazioni.

L’insieme delle caratteristiche e delle funzionalità della stampante SureColor P900 ha ampiamente soddisfatto i diversi professionisti che lavorano in P1A NoLo e ottengono risultati di alta qualità che sono molto apprezzati.

Dichiarazioni

“La stampante è uno strumento molto importante per il mio lavoro”, afferma Luca Quagliato, uno dei coworker di P1A NoLo, “sia per la mia attività di regista sia per quella di fotografo: mi permette di realizzare tutte quelle operazioni di “pensiero” che ruotano attorno alla creazione delle immagini, alla pubblicazione di un libro oppure al documentario che sto realizzando in questo periodo. Con SureColor P900, stampo sia a colori sia in bianco e nero ed il formato che utilizzo più spesso è l’A3, ma tra le mie attività non manca la stampa dei menabò, che richiede formati più piccoli (come 13×18 e 10×15). In entrambi i casi questa SureColor si è dimostrata affidabile e con una qualità molto elevata“.

I benefici sono stati apprezzati anche da Giuseppe Fanizza, coworker di P1A NoLo e titolare di Studio Figure, che usa la SureColor P900 per le anteprime di stampa e i provini di immagini destinate all’editoria e ai menabò delle riviste con cui collabora, fra cui la prestigiosa National Geographic.

“La peculiarità che ho notato fin da subito con SureColor P90”, spiega Giuseppe Fanizza, “è l’elevato livello dei dettagli, soprattutto nelle zone scure e nelle ombre, dove emerge immediatamente una notevole accuratezza e precisione. Un’altra caratteristica importante si osserva alla massima risoluzione di stampa, con un livello di perfezione dell’immagine davvero ragguardevole“.