Testosterone sotto i piedi: come risollevarne i livelli?

Conosci Sustamed 250 (sustanon)? Si tratta di una sostanza, nonché encomiabile frutto di tantissimi anni di esperienza scientifica, che ti permette di risollevare i livelli di testosterone in caso di ipogonadismo. Questo disturbo colpisce i soggetti di sesso maschile e individua un funzionamento dei testicoli fuori dalla norma.

Una loro ridotta attività, infatti, può causare questa condizione e scatenare una serie di effetti collaterali i cui primi responsabili sono rispettivamente l’ipotalamo e l’ipofisi.

Scopriamo insieme quali sono le cause e quali le conseguenze che si nascondono dietro questa condizione fisica e in che modo un integratore mirato può fungere da ottimo coadiuvante.

Buona lettura!

Quali sono le cause?

Non serve essere medici per sapere che le gonadi maschili hanno un compito specifico, ovvero quello di favorire la secrezione ormonale. Nei casi in cui questo meccanismo è intaccato, intercorrono intervalli di tempo più lunghi tra una secrezione e l’altra, e ciò, più spesso che volentieri, aumenta il rischio di incorrere nell’ipogonadismo.

Ahinoi, non esiste una causa universale; tutt’altro! Esistono piuttosto alcune cause comuni a cui è possibile risalire affidandosi al parere di uno specialista.

Ci troviamo infatti davanti a una condizione che può manifestarsi indistintamente in qualsiasi fase della vita, fondamentalmente perché non conosce età.

Nel nostro piccolo, comunque, siamo in grado di categorizzare almeno due principali gruppi in cui riunire le cause interne e quelle esterne. Se le prime si ripercuotono sulla qualità della secrezione ormonale (causando, tra i tanti disturbi, problemi tiroidei, genitali e cardiovascolari), le seconde si ripercuotono sui livelli di testosterone e trovano il loro fattore scatenante in un’assunzione smisurata di alcol e di droghe.

La conseguenza più comune

Ora, la sintomatologia si presenta in maniera del tutto soggettiva e individuale, ma alcuni effetti collaterali sono più diffusi di altri: parliamo di ritardi della crescita, irsutismo, malfunzionamenti dell’apparato genitale e anomalie somatiche.

Dal momento che si tratta di una sintomatologia che si manifesta in maniera diversa a seconda dell’individuo colpito, ciò non toglie che esista un minimo comune denominatore a cui sono attribuibili disturbi di natura fisica, mentale, sessuale (ad esempio, la disfunzione erettile), calo della libido, infertilità, problemi ossei e difficoltà a tenersi normopeso.

Conclusioni

Il nostro consiglio di sempre e da sempre è quello di consultare il parere del tuo medico curante! Chi meglio di uno specialista è in grado di suggerirti un approccio ad hoc, su misura per te, ed eventualmente suggerirti l’integrazione di un ciclo di Sustamed 250?

Il suo parere viene prima sia del nostro che del buonsenso. Perché? Perché noi non siamo in grado di fornirti una diagnosi a distanza. Solo una persona competente può guidarti e indicarti in quali ambiti hai necessità di modificare la tua routine quotidiana.

Detto ciò, alla comparsa dei primi sintomi non chiudere un occhio, ma provvedi a informarti su quali possano essere le cause per risollevare i tuoi livelli di testosterone e così la tua qualità di vita.