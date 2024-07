Archiviazione per la videosorveglianza: le proposte di Toshiba

La quantità di dati generata dai sistemi di sorveglianza sta crescendo rapidamente e, di conseguenza, è necessario disporre di supporti di archiviazione per la videosorveglianza ottimizzati che consentano di registrare più flussi video, ad alta risoluzione, in modo economico e affidabile.

Maggiore risoluzione, maggiori requisiti di archiviazione per la videosorveglianza

Le immagini pixelate e a bassa risoluzione nella videosorveglianza sono ormai un ricordo del passato. Oggi le telecamere garantiscono una risoluzione almeno in HD e spesso anche in 4K o 8K. La quantità di dati generati è di conseguenza elevata, soprattutto perché di solito vengono utilizzate più telecamere 24 ore su 24, un’importante sfida per i sistemi di archiviazione e i supporti di memorizzazione integrati. Inoltre, a volte i dati devono essere conservati per un periodo di tempo considerevole, aumentando ulteriormente i critici di capacità di archiviazione.

Gli hard disk costituiscono un’ottima alternativa di archiviazione per la videosorveglianza, in quanto sono in grado di archiviare una grande quantità di dati ottimizzando i costi; ma non tutti i modelli sono adatti. I classici HDD per desktop possono essere più economici degli hard disk per la videosorveglianza, ma sono progettati solo per tempi di funzionamento compresi tra 8 e 16 ore al giorno e per un carico di lavoro annuale di 55TB, non abbastanza per la videosorveglianza. I drive si usurerebbero rapidamente con un’alta probabilità di avere tassi di errore e di guasto superiori alla media entro il periodo di garanzia. Pertanto, il vantaggio in termini di prezzo andrebbe rapidamente perso.

Le proposte di Toshiba

Toshiba offre una vasta gamma di soluzioni di archiviazione per la videosorveglianza, progettate per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione. Gli HDD per la sorveglianza sono operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e gestiscono fino a 180 TB di carico di lavoro all’anno. Grazie alle versioni ottimizzate del firmware e ai buffer di grandi dimensioni, sono in grado di registrare fino a 64 flussi video contemporaneamente. Per gli accessi in lettura molto frequenti, ad esempio per lo screening continuo o l’analisi dei dati, può essere opportuno utilizzare HDD di sorveglianza con 7200 rotazioni al minuto o addirittura HDD Enterprise. In molti casi, tuttavia, sono sufficienti i modelli per la sorveglianza con 5400 o 5700 rpm, dal momento che sono particolarmente efficienti dal punto di vista energetico e contribuiscono a mantenere bassi i costi operativi.

Compatibilità garantita e funzionamento affidabile con le soluzioni di Toshiba dedicate all’archiviazione per la videosorveglianza

Data la grande quantità di dati generati dalla videosorveglianza, la maggior parte dei sistemi video può essere dotata di diversi hard disk. Per garantire che le unità funzionino perfettamente con i dispositivi e forniscano prestazioni ottimali, gli utenti dovrebbero scegliere solo i modelli presenti negli elenchi di compatibilità dei produttori, perché sono stati sottoposti a test rigorosi e possono garantire un funzionamento affidabile e senza problemi. In alternativa, sono disponibili sul mercato anche soluzioni di archiviazione per la videosorveglianza complete per le quali i sistemi sono già stati equipaggiati con unità disco adeguate da integratori esperti.

A differenza degli hard disk per PC, sistemi NAS e server, gli HDD destinati all’archiviazione per la videosorveglianza sono progettati per operare a temperature comprese tra 0°C e 70°C. Questo è importante perché i sistemi video non sono sempre collocati in ambienti climatizzati, ma talvolta in magazzini poco ventilati o in armadi di sicurezza nelle aree di produzione. Inoltre, gli HDD per la sorveglianza sono dotati di un sensore RV, che i drive per PC non hanno, che impedisce che le vibrazioni rotazionali di più hard disk in un dispositivo si rafforzino a vicenda e causino danni. Non appena il sensore rileva vibrazioni indesiderate, i parametri operativi vengono regolati per garantire che non vi siano rischi per gli HDD e che si riducano al minimo gli effetti negativi sulle prestazioni.

