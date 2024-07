Toshiba Canvio Flex per vacanze tranquille

Con l’arrivo della bella stagione, le vacanze e i momenti indimenticabili da immortalare con foto e video sono all’ordine del giorno. Che tu stia pianificando una giornata al mare, facendo un’escursione adrenalinica in montagna o visitando una città affascinante, una cosa è certa: non vorrai perdere neanche un ricordo di quegli attimi speciali. Toshiba Canvio Flex, l’hard disk cross-device portatile di Toshiba, è un indispensabile compagno per le avventure estive. Associando compatibilità e affidabilità, semplifica la vita digitale in ogni situazione, consentendo di copiare i file importanti direttamente da smartphone e tablet, senza bisogno di un notebook o di un PC.Caratterizzato da un design compatto e leggero nell’elegante colorazione silver, Toshiba Canvio Flex è progettato per funzionare in modo intercambiabile con le principali piattaforme e sistemi operativi, offrendo la massima flessibilità di archiviazione.

Grazie all’elevata velocità di trasferimento e a uno spazio di storage fino a 4TB, consente di archiviare e accedere in modo facile e veloce a tutti i file di cui si ha bisogno quando si è lontani da casa, indipendentemente dal dispositivo che si sta utilizzando.

Pre-formattato per smartphone USB-C®, Mac, PC Windows, oltre che per iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili porta USB-C®*, offre una condivisione dei file semplice e immediata fin dal primo utilizzo. Grazie ai cavi USB-A e USB-C® inclusi è, infatti, possibile connettersi facilmente a dispositivi vecchi e nuovi, senza nessun adattatore.

Prezzo suggerito al pubblico: a partire da 75,99€ (1TB)[1] con 3 anni di garanzia.

[1] Il prezzo può variare nei diversi Paesi seconda delle tasse applicate.