Sicurezza: successo per l’edizione 2023

Transizione digitale e cyber security, customizzazione – sia funzionale che estetica-, efficientamento – volto al risparmio energetico ma anche al comfort dell’utente-, sostenibilità, ma anche formazione professionale continua e valorizzazione del partenariato pubblico-privato: sono questi i temi di confronto che hanno caratterizzato l’ultima edizione di SICUREZZA, che si è chiusa a Fiera Milano lo scorso 17 novembre, con l’entusiasmo di aziende e visitatori. Un entusiasmo rafforzato dall’alleanza strategica MIBA-Milan International Building Alliance, di cui SICUREZZA è parte insieme a SMART BUILDING EXPO, MADE expo e GEE-Global Elevator Exhibition, e che ha saputo mettere in scena l’innovazione dell’edificio a 360 gradi.

Una proposta dai numeri significativi che confermano MIBA una scommessa vincente: più di 80.000 operatori da 111 Paesi hanno incontrato i 1350 espositori; il tutto arricchito da una solida campagna di reclutamento di top buyers profilati e con alta capacità di spesa, identificati in collaborazione con Agenzia ICE.

LA PROPOSTA IN MANIFESTAZIONE

SICUREZZA 2023 ha messo in mostra le proposte più innovative per security & fire, valorizzandole anche, grazie a MIBA, all’interno di un panorama più ampio, che guarda all’evoluzione di edifici e città in direzione smart.

Sono stati tre i principali trend dell’offerta in ambito sicurezza: digitalizzazione e alta tecnologia, indispensabile per garantire a ciascun servizio qualità e integrazione; personalizzazione, per rispondere ad esigenze sempre più disparate di clienti e settori di applicazione, in termini di funzionalità, scalabilità, ma anche design; efficientamento dei consumi e delle operazioni, per incontrare le richieste degli utenti in merito al risparmio energetico, economico, ma anche al comfort e all’accessibilità.

Tendenze profondamente legate l’una all’altra, in nome di un approccio integrato, che prevede una nuova concezione del gestire gli spazi – che si tratti di residenziale, infrastrutture, retail o industrie – a misura delle reali esigenze.

TVCC, antincendio, antintrusione, controllo accessi e sicurezza passiva, dunque, convergono sempre di più l’uno verso l’altro. Sono state diverse ed evolute le proposte presentate, capaci di sfruttare l’intelligenza artificiale, il deep learning e l’IoT per svolgere automaticamente e in breve tempo operazioni complesse di lettura e analisi dei dati. Protocolli universali; app e gestioni in cloud integrano e connettono servizi diversi, dove sistemi fire & safety sono sempre più integrati ai sistemi di security, garantendo agio, efficienza, ma anche manutenzione predittiva.

La videosorveglianza oggi è un meccanismo intelligente avanzato e multiforme, gestito da remoto e spesso integrato con altri servizi di antintrusione e di home-automation, attraverso soluzioni customizzate per ogni ambiente, sia pubblico che privato. Le nuove telecamere smart sono in grado di rintracciare autonomamente individui o oggetti specifici, attraverso parametri morfologici stabiliti di volta in volta e possono inviare notifiche immediate via app in caso di comportamenti anomali. I sistemi TVCC avanzati per il controllo accessi garantiscono il monitoraggio analitico dei flussi in ingresso o uscita, permettendo anche la profilazione del traffico, umano o stradale, in luoghi sensibili.

Anche i sistemi di controllo accessi, antintrusione e sicurezza passiva parlano di transizione digitale e soluzioni customizzate integrate, per la casa, i luoghi di lavoro, lo spazio pubblico. Le soluzioni sono modulari e integrabili, permettendo l’aggiornamento continuo, sono gestibili da App e ogni componente può essere personalizzato anche nel design: maniglie e cilindri elettronici sono facili da installare e propongono soluzioni modulari, per la gestione degli accessi da remoto sia in piccoli che grandi ambienti; i videocitofoni smart dialogano con i sistemi di mobilità interna dell’edificio, per agevolarne l’accessibilità; centraline e sirene sono gestibili via App e uniscono forme di design, materiali a basso impatto, vernici ad alta resistenza e finiture cromatiche personalizzabili.

L’antincendio si inserisce in tale ecosistema, con soluzioni affidabili, personalizzate e digitali per un monitoraggio predittivo e totale su tutti gli aspetti del building, non solo in ambito residenziale ma anche di infrastrutture importanti.

A SICUREZZA sono state presentate nuove centrali di rivelazione incendio multitasking, in grado di gestire insieme l’estinzione, la rivelazione di gas, l’illuminazione d’emergenza, il public-addressing; sono stati presentati nuovi sistemi di aspirazione, capaci di distinguere un reale incendio da un falso allarme; tutto accompagnato da soluzioni cloud e app, in grado di semplificare in maniera decisiva sia la fase installativa che la manutenzione.

Analogamente, nei contesti pubblici, la security evolve in direzione altamente tecnologica e su misura: a SICUREZZA sono stati presentati dissuasori antiterrorismo temporanei certificati e adatti a mettere in protezione i grandi eventi, sistemi avanzati di drone-detection in grado di intervenire sulle traiettorie aree di droni sospetti, e i cani robot, droni da terra che trovano applicazione sia nei cantieri che in caso di terremoti e catastrofi naturali, per scavare senza mettere a rischio gli esseri umani.

FORMAZIONE CONTINUA E VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

Anche quest’anno SICUREZZA è stata terreno fertile per l’aggiornamento professionale, con oltre 50 eventi formativi specifici per ogni figura del settore, che si sono tenuti nei tre giorni della manifestazione, integrandosi al palinsesto formativo di MIBA.

Operatori della Vigilanza, Security Manager, Installatori, System Integrator e Progettisti, tutti hanno trovato risposte negli eventi in fiera. Associazioni, editori, enti di certificazione ed aziende hanno saputo restituire un quadro preciso su un settore in rapido cambiamento, con l’intenzione di fare il punto sulla cultura della sicurezza oggi, per far sì che sia riconosciuta, diffusa e promossa, ribadendo la necessaria convergenza tra il settore pubblico e privato.

Tra i temi emersi: la transizione digitale, la digital-awareness dei professionisti, ma anche la necessaria valorizzazione delle rispettive competenze attraverso formazione e certificazioni. Alla digitalizzazione si unisce il tema dell’efficientamento, concezione alla base dei nuovi smart-building e della smart-city, che puntano a divenire spazi accessibili e sostenibili sia in termini ambientali che umani, quindi sicuri.

A confermare SICUREZZA uno spazio di confronto rilevante per il settore, è stata la scelta da parte di tante associazioni di svolgere i propri incontri istituzionali proprio nel corso della manifestazione, evidenziano il desiderio e la necessità di promuovere un discorso pubblico e condiviso su progetti in corso e futuri.

Infine, gli appuntamenti della Cyber Security Arena, a cura di Business International, hanno permesso di fare il punto sullo stato dell’arte della sicurezza informatica in Italia, tra gli obiettivi già raggiunti e i tanti rischi ancora da affrontare. Attraverso lo scenario delineato dai talks e le pillole “utili” dei tips, si è parlato di rischio informatico, intelligenza artificiale, attuale scenario geopolitico, ma anche di Cyber Awareness, della sicurezza dei dati negli Smart-Building e Smart-City, ma anche delle nuove frontiere della Cyber Threat Intelligence, dell’Intelligenza Artificiale e della blockchain quale approccio innovativo alla cyber security.

Il prossimo appuntamento con SICUREZZA è dal 19 al 21 novembre 2025, sempre nell’ambito di MIBA, che, dopo il positivo esordio, conferma il suo format.