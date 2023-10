Adobe MAX 2023: in scena il futuro della creatività e dell’AI

Al via oggi la più grande conferenza sulla creatività al mondo, Adobe MAX 2023, in programma a Los Angeles fino al 12 ottobre e accessibile via streaming a tutti i creativi e professionisti del marketing nel mondo. Con importanti novità di prodotto, keynote ispirazionali e il coinvolgimento diretto della community di professionisti, con MAX quest’anno Adobe inaugura una nuova era di creatività per tutti. Sulla scia della disponibilità generale di Firefly e del lancio di Adobe GenStudio, Adobe annuncia ad Adobe MAX 2023 le innovazioni AI che stanno ridefinendo i flussi di lavoro creativi e i processi di creazione di contenuti da parte dei brand. Durante Adobe MAX, l’azienda ha pianificato anche un incontro con analisti e investitori.

Adobe ha annunciato oggi ad Adobe MAX 2023 tre nuovi modelli di Firefly – Firefly Image 2, Firefly Vector e Firefly Design – che generano contenuti sicuri per l’uso commerciale. Adobe ha rilasciato oltre 100 nuove importanti funzionalità di intelligenza artificiale e aggiornamenti nelle applicazioni di punta di Creative Cloud, tra cui Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects e Adobe Stock.

Adobe Express offre ora un numero ancora maggiore di funzionalità AI con l’aggiunta di Generative Fill, Text to Template e Translate, rendendo l’applicazione all-in-one per la creatività ancora più veloce e divertente per gli utenti con tutti i livelli di competenza. Per gli studenti, le nuove funzioni Drawing e Painting rappresentano una svolta per dare vita alle loro idee.

Per consentire alle aziende di stare al passo con la crescente domanda di contenuti in tempo reale, Adobe ha presentato a Adobe MAX 2023 Adobe GenStudio, una nuova soluzione che unisce le diverse fasi del processo di creazione di contenuti – ideazione, creazione, produzione e attivazione – con l’intelligenza artificiale generativa personalizzata Firefly. La nuova soluzione end-to-end di Adobe integra Creative Cloud, Firefly, Express, Frame.io, Analytics, AEM Assets e Workfront per consentire la creazione di contenuti on-brand alla velocità dell’immaginazione.

“Dal rilascio del nostro primo modello per le immagini Firefly a marzo, siamo stati sorpresi dall’incredibile risposta della community, che ha dimostrato quanto Firefly sia utile per potenziare la sperimentazione e la progettazione e accelerare i flussi di lavoro, senza compromettere il controllo creativo”, ha dichiarato David Wadhwani, president Digital Media Adobe. “Con oltre 3 miliardi di processi di generazione immagini registrati fino ad oggi, di cui più di un miliardo solo nell’ultimo mese, l’adozione precoce di Firefly dimostra la potenza unica di portare i modelli nei flussi di lavoro che gli utenti conoscono e amano”.

Firefly

Adobe sta sviluppando Foundation Models di alta qualità per tutti i tipi di media. Ad Adobe MAX 2023 Adobe ha annunciato i modelli Adobe Firefly Image 2, Adobe Firefly Vector e Adobe Firefly Design, le prossime importanti release della sua famiglia di modelli AI generativi creativi. Firefly Image 2 è il modello di imaging di nuova generazione che offre agli utenti un nuovo livello di controllo creativo e di qualità. Firefly Image 2 Model genera immagini di qualità superiore, esegue un rendering più accurato degli esseri umani e migliora l’allineamento del testo per offrire ai creator risultati ancora migliori. Firefly Vector Model è il primo modello di AI generativa al mondo focalizzato sulla produzione di grafica vettoriale, che porta l’esperienza di Adobe nella grafica vettoriale e nell’AI generativa direttamente nei flussi di lavoro di Adobe Illustrator con Text to Vector Graphic, utilizzato per creare loghi, grafica di siti web, packaging di prodotti, icone e altro ancora. Il nuovo Design Model di Firefly consente la generazione istantanea di modelli di qualità straordinaria come volantini, poster, inviti e altro ancora direttamente all’interno di Express con la nuova funzionalità Text to Template.

Le Content Credential – ovvero i dettagli verificabili che fungono da etichetta informativa digitale per gli asset generati dall’intelligenza artificiale – sono allegate automaticamente agli output di Firefly e possono mostrare informazioni come il nome del creatore, la data, le modifiche apportate e gli strumenti utilizzati. Ad Adobe MAX 2023, Publicis Groupe presenta in anteprima la sua visione per l’implementazione delle Content Credentials per il settore pubblicitario e creativo per ripristinare la fiducia online con i grandi marchi.