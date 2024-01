Arrow Electronics firma un accordo con Infinidat

Arrow Electronics, provider di tecnologia a livello globale, e Infinidat, azienda attiva in soluzioni storage di livello enterprise multi-petabyte, hanno annunciato un accordo che consentirà una proficua collaborazione tra i due player nelle operazioni di produzione e distribuzione, beneficiando così di una supply chain globale e di una maggiore efficienza.

“Arrow offre un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche che semplificano l’introduzione di nuovi prodotti da parte dei clienti e riducono i tempi di immissione sul mercato”, ha affermato Salesh Rampersad, President of Intelligent Solutions Business di Arrow Electronics. “Questa collaborazione testimonia l’impegno di Infinidat nel fornire soluzioni affidabili e innovative e pone l’accento sui servizi di integrazione offerti da Arrow e le potenzialità di una supply chain globale”.

“La collaborazione con Arrow Electronics si estende a tutta la nostra attività, dalla produzione ai servizi logistici integrati, fino alla distribuzione commerciale a livello globale. Questo ci permetterà di accrescere il valore commerciale e tecnico per i clienti di livello enterprise in tutto il mondo, insieme a cyber storage resilience, consolidamento dello storage, automazione autonoma e un interessante ROI”, ha affermato Phil Bullinger, CEO di Infinidat. “Con l’integrazione di Arrow e le capacità di una supply chain globale, Infinidat sarà in grado di soddisfare le richieste dei propri clienti e proseguire una solida crescita all’interno del mercato”.

Arrow Electronics rimarrà il principale distributore di Infinidat a livello globale, proponendo le soluzioni dell’azienda all’interno della propria offerta di Enterprise Computing Solution. Inoltre, grazie alle soluzioni intelligenti di Arrow sarà possibile semplificare la gestione della supply chain, l’integrazione e la logistica globale.