Arrow ottiene il certificato Symantec Enterprise Cloud

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, è oggi l’unico Partner Catalyst a livello globale ad aver ottenuto il prestigioso certificato Symantec Enterprise Cloud Competency di livello enterprise rilasciato da Broadcom Enterprise Security Group.

Il riconoscimento evidenzia l’impegno di Arrow nel fornire un servizio leader ai propri clienti e sottolinea la dedizione all’offerta Symantec Enterprise Cloud di Broadcom. Il team di Arrow ha ottenuto oltre 50 certificazioni, tra cui quattro Symantec Sales Master e quattro Knights, portando il totale a oltre 10, a dimostrazione della competenza in materia di cybersecurity. Inoltre, il team tecnico di Arrow ha partecipato a una esauriente demo multi-soluzione, illustrando casi d’uso reali.

In qualità di primario distributore di Broadcom, Arrow è responsabile della definizione delle strategie di vendita del canale e della spinta delle iniziative di go-to-market per i prodotti e i servizi di tutti i brand inclusi. La certificazione è un esempio dell’impegno di Arrow nel promuovere l’innovazione e il successo dell’ecosistema Broadcom.

Michael A. Durkin, Vice President, Global Partner Technical Services di Broadcom, ha dichiarato: “Arrow ha dimostrato un eccezionale impegno e una notevole expertise nel conseguire l’Enterprise-level Symantec Enterprise Cloud Competency. Questa certificazione testimonia il costante commitment di Arrow verso l’eccellenza e la sua capacità di offrire soluzioni di cybersecurity complete ai nostri reciproci clienti”.

Rob Jacobs, Head of Broadcom Business Group EMEA di Arrow per le soluzioni di enterprise computing, ha aggiunto: “Siamo onorati di essere stati premiati come l’unico partner Catalyst a livello globale nel conseguire la certificazione Broadcom Enterprise-level Symantec Enterprise Cloud Competency. Questo risultato sottolinea il nostro impegno a fornire il massimo livello di conoscenza nell’offerta di soluzioni di sicurezza integrate ai nostri clienti. Siamo impegnati a garantire livelli di assistenza eccellenti ai partner di canale e siamo perfettamente in sintonia con la nuova iniziativa Catalyst che l’Enterprise Security Group di Broadcom ha lanciato di recente come estensione del programma Broadcom Accelerate”.