Bitdefender riunisce il meglio della sicurezza nel programma Technology Alliance Partner

Bitdefender, specialista mondiale della sicurezza informatica, ha presentato il nuovo programma per i partner Technology Alliance. Il programma semplifica e snellisce la creazione, il test, la convalida e la documentazione dell’interoperabilità tra le tecnologie dei partner e la piattaforma Bitdefender GravityZone. Il programma Technology Alliance Partner di Bitdefender aiuta i clienti a potenziare la sicurezza informatica integrando facilmente tecnologie avanzate nel loro ecosistema. Inoltre, offre ai rivenditori e ai fornitori di servizi gestiti (MSP) nuove opportunità di business, permettendo loro di proporre soluzioni interoperabili e certificate, progettate per funzionare senza problemi anche in ambienti complessi e multi-vendor.

L’integrazione delle soluzioni dei partner con la piattaforma GravityZone

Nell’ambito del nuovo programma per i partner Technology Alliance, Bitdefender collabora con i partner tecnologici per esaminare e certificare l’integrazione delle loro soluzioni con la piattaforma GravityZone, utilizzando sia API pubbliche che private. Quando una potenziale integrazione viene ritenuta idonea, Bitdefender fornisce al partner risorse essenziali come kit di sviluppo software (SDK), software, documentazione e supporto tecnico per facilitare la creazione, il test e la convalida dell’integrazione. Questo processo garantisce che GravityZone e le tecnologie dei partner interagiscano in modo sicuro, coerente ed efficace all’interno delle operazioni di sicurezza di un’azienda per consentire la condivisione delle informazioni, supportare casi d’uso critici e ridurre i costi migliorando efficienza ed efficacia.

Bitdefender GravityZone Platform è una soluzione unificata per la sicurezza e l’analisi dei rischi che offre protezione avanzata degli endpoint (EPP), oltre a rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), rilevamento e risposta estesa (XDR) e sicurezza nel cloud per ambienti fisici, virtuali e multicloud. La piattaforma fornisce un contesto di sicurezza avanzato per il rilevamento delle minacce e può essere implementata insieme al servizio di rilevamento e risposta gestita (MDR) di Bitdefender. L’architettura flessibile di GravityZone offre numerosi punti di integrazione, consentendo ai partner tecnologici di integrare perfettamente le loro soluzioni e rafforzare la sicurezza in vari ecosistemi.

Caratteristiche e vantaggi principali del programma per i partner Technology Alliance di Bitdefender

Integrazioni tecnologiche convalidate e documentate – Il programma Technology Alliance Partner di Bitdefender consente a clienti, rivenditori e partner MSP di ottenere un valore significativo dall’integrazione di Bitdefender Gravity Zone con tecnologie di sicurezza di terze parti. Un sito web dedicato ospita informazioni sui partner, casi d’uso convalidati e link a documentazione aggiuntiva. Un portale web fornisce l’accesso alle informazioni sulle API e agli strumenti per i test. Queste risorse complete aiutano a creare e testare le integrazioni che limitano i rischi, rafforzano la sicurezza e riducono i costi complessivi per gli utenti.

Promozione, marketing e vendite congiunte per i partner – Il programma per i partner Technology Alliance offre ai partner tecnologici partecipanti maggiori opportunità di mercato, grazie al co-branding, al marketing collaborativo e alla possibilità di accedere a nuove opportunità di vendita. I partner hanno la possibilità di creare materiale promozionale congiunto, partecipare a eventi di vendita, co-sponsorizzare fiere e ospitare webinar per migliorare la visibilità e il coinvolgimento dei potenziali clienti. Semplificando l’integrazione e rimuovendo gli ostacoli, il programma consente a Bitdefender e ai suoi partner di allinearsi bene negli ambienti dei clienti e di ottenere risultati di sicurezza di grande impatto. Inoltre, il programma offre ai partner di canale la possibilità di ampliare le opportunità di marketing e di vendita di soluzioni.

Formazione e certificazione complete – I partner hanno accesso a risorse di formazione virtuali e on-demand pensate per fornire una conoscenza approfondita di GravityZone e di altre tecnologie Bitdefender per supportare le attività di integrazione e convalida, assistere i clienti comuni e facilitare la dimostrazione e la vendita congiunta dei prodotti. Grazie a una formazione approfondita, i partner possono acquisire una conoscenza dettagliata delle tecnologie e delle architetture Bitdefender e, se necessario, ottenere certificazioni tecnico-commerciali per vendere e implementare le soluzioni Bitdefender.

Dichiarazioni

“Le partnership tecnologiche svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzare l’efficacia della sicurezza informatica e l’efficienza operativa, offrendo una protezione più ampia, una migliore condivisione delle informazioni e altre funzionalità agli ambienti dei clienti”, ha dichiarato Estee Robinson, Director of Global Channel & Alliances di Devo, Partner di Technology Alliance. “La combinazione di Devo Security Data Platform con Bitdefender, ad esempio, consente alle aziende di ottenere un maggiore controllo dei dati e di migliorare significativamente la loro sicurezza e la loro efficacia. Non vediamo l’ora di sviluppare i nostri sforzi congiunti per affrontare le sfide di un panorama di minacce alla sicurezza informatica in continua evoluzione”.

“Con l’aumento della frequenza e della sofisticazione degli attacchi informatici a livello globale, le aziende necessitano di un approccio di sicurezza multilivello e difesa in profondità per garantire la loro protezione e resilienza”, ha dichiarato Doug Hurd, Director, Technology Alliances di Bitdefender. “Il programma Technology Alliance Partner di Bitdefender consente alle aziende di incorporare senza problemi le avanzate capacità di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce nella loro infrastruttura e nelle loro difese. Riunendo le migliori tecnologie del settore, aiutiamo i nostri clienti e partner a risolvere le loro sfide di sicurezza più difficili con maggiore facilità, flessibilità ed efficacia”.