Avaya Edge premiato per il 15esimo anno consecutivo

Avaya ha ottenuto una valutazione di 5 stelle nella Partner Program Guide 2023 di CRN, un marchio di The Channel Company. Questa prestigiosa valutazione viene assegnata alle aziende che eccellono nella creazione e nel consolidamento di partnership di canale capaci di favorire la crescita del business. Avaya è stata premiata per il suo costante impegno nel realizzare partnership di canale solide e di successo. Avaya Edge Partner Program coinvolge circa 4.600 partner a livello globale e offre un approccio complessivo che semplifica, integra e allinea le competenze per aiutare i clienti a velocizzare la creazione di nuove attività e il raggiungimento della crescita del proprio business.

Il programma di canale di Avaya offre una serie di vantaggi, tra cui incentivi finanziari, assistenza alle vendite e al marketing, formazione e certificazione, supporto tecnico e altro ancora. Questi elementi caratterizzano Avaya Edge Partner Program e hanno svolto un ruolo decisivo nel favorire la crescita a lungo termine dei partner.

La Partner Program Guide è una risorsa preziosa per i fornitori di servizi gestiti (MSP), i rivenditori a valore aggiunto (VAR), gli integratori di sistemi (SI) e i fornitori di servizi (SP), i fornitori di servizi strategici alla ricerca dei produttori di tecnologia che offrano i migliori programmi per i partner. CRN ha valutato i fornitori in base alle specificità e all’ampiezza dei programmi di canale realizzati, tra i fattori presi in considerazione vi sono la formazione e la certificazione dei partner, il supporto pre e post vendita, i piani e le risorse di marketing, il supporto tecnico e la comunicazione.

“Continuiamo a mettere a frutto il nostro pluripremiato Avaya Edge 2022 Program progettato per fornire valore ai nostri partner e metterli in grado di offrire strumenti efficaci ai propri clienti “, dichiara Fadi Moubarak, Vice President – Channels, Avaya International. “In Avaya siamo impegnati a realizzare soluzioni innovative che consentano ai nostri partner di crescere nell’attuale contesto di mercato caratterizzato da estrema incertezza. Continueremo a investire nel nostro programma di canale per fornire il miglior supporto possibile ai nostri partner e favorire la crescita delle aziende”.

“Sappiamo bene che la trasformazione digitale delle nostre organizzazioni pubbliche e private richiede non solo vision e tecnologia, ma anche – e soprattutto – capacità umane ed esperienza per realizzare nel concreto il cambiamento ed implementare le soluzioni sul territorio”, aggiunge Alessandro Catalano, Country Manager di Avaya Italia.” È quindi per noi fondamentale poter contare su un’ampia e capillare rete di partner, certificati e competenti anche in Italia che portano ulteriore valore aggiunto ai nostri clienti. Le partnership territoriali come le alleanze strategiche a livello globale sono indispensabili per poter offrire la più ampia gamma di esperienze e soluzioni di comunicazione e collaborazione e portare eccellenza di servizio in tutti i settori di mercato. E questo è un obbiettivo e un risultato che non si può avere la presunzione di conseguire da soli.

Avaya seleziona attentamente i partner in base alla loro propensione verso l’innovazione e allo spirito di iniziativa – aggiungendo gli elementi e le competenze perfette per implementare le soluzioni Avaya e aiutando le aziende a offrire esperienze che contano. Avaya Edge Partner Program è tra i pochi programmi di canale a porre una particolare enfasi sull’inclusività per le imprese per consentirne la crescita indipendentemente dalle dimensioni o dal modello di business adottato. I partner di Avaya sono entusiasti di poter continuare questa collaborazione anche in futuro e sono consapevoli che questo offre loro l’opportunità di aiutare i propri clienti ad innovare senza disagi e discontinuità nelle attività aziendali

“Avaya continua a sviluppare soluzioni leader di mercato che soddisfano le esigenze di un ampio spettro di aziende nell’area della Customer Experience, ed è per questo che la nostra comunità di partner rimane fedele a questa collaborazione. Una roadmap credibile nell’area delle soluzioni di Customer Experience on-premise, solide opportunità di creare valore grazie alle tecnologie, un percorso di migrazione efficace verso le soluzioni CX basate sul cloud, è facile per i nostri partner trovare il prodotto Avaya adatto ai loro clienti”, commenta Antony Byford, Vice President Cloud & Collaboration, Westcon Europe.

Con questo riconoscimento, Avaya continua a dimostrare il proprio impegno nella creazione di partnership di canale solide e di successo.