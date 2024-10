Avaya: la collaborazione tra uomo e AI è possibile

Essere umano e Intelligenza Artificiale possono e devono collaborare, al fine di offrire esperienze quanto più personalizzate possibili agli utenti. Di questo ne è convinta Avaya, specialista globale nella Customer Experience (CX) aziendale, che annuncia la sua partecipazione all’edizione 2024 di GITEX Global (14-18 ottobre) a Dubai, con l’obiettivo di condividere la propria visione per il futuro in cui la collaborazione tra esseri umani e intelligenza artificiale (AI) ridefinisce il panorama della customer experience (CX).

La partecipazione di Avaya al GITEX Global 2024

La significativa presenza di Avaya a GITEX Global si articolerà in una serie di demo tecnologiche che integrano perfettamente l’intelligenza artificiale in ogni fase dell’interazione con i clienti, trasformando i contact center tradizionali in centri di esperienza dinamici. Le nuove funzionalità vengono fornite attraverso una roadmap per la trasformazione digitale dei contact center senza le discontinuità sovente associate alla migrazione completa al cloud e consentiranno agli agenti di offrire customer journey personalizzati, efficienti e memorabili.

Al GITEX Global 2024 di Dubai, Avaya presenterà soluzioni che aiutano le aziende private e le organizzazioni pubbliche a integrare le interazioni con i clienti e i cittadini su tutti i canali, a migliorare l’usabilità degli strumenti basati sull’AI, a ottimizzare le operazioni ed orchestrare più facilmente il customer joiurney.

Connettività migliorata: gli assistenti virtuali, i chatbot e i flussi di lavoro automatizzati basati sull'AI lavorano insieme agli agenti umani per gestire le attività ripetitive, consentendo agli agenti di concentrarsi su problemi complessi che richiedono empatia e comprensione delle sfumature. Questa relazione simbiotica aumenta l'efficienza e la precisione del servizio clienti.

Operazioni ottimizzate: le soluzioni presentate da Avaya evidenziano un framework che include funzionalità come l'assistenza agli agenti basata sull'AI e l'orchestrazione del customer journey, che possono migliorare il processo decisionale in tempo reale e l'efficienza del servizio. Gestendo le attività di routine, queste soluzioni basate sull'AI riducono significativamente il lavoro post-chiamata e migliorano l'erogazione complessiva del servizio.

Flussi di lavoro orchestrati: gli strumenti per l'orchestrazione del percorso del cliente, l'assistenza clienti proattiva e i canali di servizio integrati consentono alle aziende di anticipare le esigenze dei clienti, risolvere i problemi in modo proattivo e offrire esperienze personalizzate che favoriscono la fidelizzazione e la soddisfazione.

Tutte queste funzionalità si combinano per evidenziare le potenzialità di Avaya Experience Platform, la solida e completa piattaforma CX di Avaya, che consente alle aziende di preservare le proprie funzionalità principali e di evolvere attraverso percorsi di innovazione flessibili, tra cui modelli di implementazione on-premise, di cloud privato, cloud pubblico o modelli ibridi.

Al GITEX Global di Dubai, quest’anno Avaya dimostrerà la sua capacità di offrire opzioni di integrazione flessibili e di consentire ai clienti di sfruttare soluzioni di terze parti tramite API e Softare Development Kit (SDK), offrendo risultati superiori e fornendo al contempo la libertà di innovare e personalizzare la propria esperienza.

Avaya ospiterà anche una serie di partner e clienti internazionali, a conferma dell’ampiezza e della profondità del proprio ecosistema che collabora per migliorare le esperienze di dipendenti e clienti attraverso l’intelligenza artificiale. La presenza di Avaya al GITEX Global sarà realizzata in collaborazione con Sestek e Cognigy, oltre ad altri partner tecnologici.

Dichiarazioni

“Ci impegniamo a estendere la nostra leadership nella sfera della CX per le aziende attraverso l’integrazione intelligente grazie alle potenzialità dell’ AI e dell’esperienza umana“, commenta Cameron Thomson, GVP – Europe, Middle East and Africa, Avaya. “Le soluzioni avanzate che presenteremo al GITEX guidano l’analisi predittiva, l’erogazione di servizi personalizzati e l’ottimizzazione in tempo reale del customer journey, consentendo sia alle grandi imprese private sia alle organizzazioni del settore pubblico non solo di soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei clienti e dei cittadini, ma anche di stabilire nuovi parametri di riferimento per customer experience di eccellenza basate sull’intelligenza artificiale”.