AWS Partner Awards 2024: Arrow è ‘Rising Star Distributor’

Con grande orgoglio Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, annuncia di aver ricevuto il premio ‘Distributor Partner Rising Star of the Year in EMEA’ agli AWS Partner Awards 2024. I premi riconoscono i leader di tutto il mondo che hanno un ruolo chiave nell’affiancare i propri clienti nel promuovere l’innovazione e nel realizzare soluzioni con i servizi Amazon Web Services (AWS).

Arrow premiata agli AWS Partner Awards per le soluzioni innovative dedicate al cloud

Il riconoscimento ‘Rising Star Distributor’ premia i distributori che hanno registrato una crescita significativa e un’evoluzione della propria proposta a valore per contribuire ad accelerare il business dei rispettivi ecosistemi di partner AWS.

Presentati in occasione dell’evento AWS re:Invent 2024, gli AWS Partner Awards mettono in evidenza tutti i partner di canale AWS che hanno dimostrato specializzazione, innovazione e collaborazione nel corso dell’ultimo anno. Gli AWS Partner Awards premiano i partner di canale i cui modelli di business continuano a evolversi e a crescere con le tecnologie AWS e a supportare i loro clienti.

Arrow è impegnata nel consentire alle aziende di valorizzare tutto il potenziale del cloud, offrendo soluzioni come il Cloud Amplification Program, lanciato di recente, per aiutare i partner di canale ad accelerare le rispettive attività nel cloud, e il recente lancio di ArrowSphere Assistant, che consente ai team di Arrow e ai partner di canale di ottenere una maggiore efficienza e sbloccare nuove opportunità di business grazie a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di ricevere il premio ‘Rising Star Distributor Partner of the Year’ per l’area EMEA in occasione dell’edizione 2024 dell’AWS re:Invent. Questo riconoscimento testimonia l’impegno costante di Arrow nel fornire innovazione ed eccellenza in collaborazione con i nostri partner di canale. Il premio evidenzia la determinazione dei nostri team e la solidità della nostra collaborazione con AWS”, ha dichiarato Marco D’Angelo, Director of Cloud in EMEA di Arrow per le soluzioni di enterprise computing.