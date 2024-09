Bludis distribuisce ACSIA SOS di DECTAR

È ufficiale l’accordo di distribuzione siglato da Bludis – The Next Gen Vendor Distributor del Gruppo Esprinet – e Dectar, l’innovativa azienda europea specializzata nella prevenzione proattiva degli attacchi informatici e nella protezione dei dati critici.

Dectar, azienda italo irlandese, nasce con lo scopo di offrire soluzioni create e sviluppate in Europa, in grado di rendere la sicurezza informatica più flessibile, adattabile e accessibile.

La maggior parte delle soluzioni di cyber security presenti oggi sul mercato si concentrano sulla reazione ad attacchi già avvenuti o in corso. Questo significa che le soluzioni devono avere processi continui di aggiornamento per restare al passo e bloccare le minacce emergenti prima che sia troppo tardi, ma il tempo richiesto per farlo è spesso fatale per le organizzazioni.

Dectar ha sviluppato ACSIA SOS: Security Operations Solution una piattaforma innovativa che tramite un motore di rilevamento con capacità predittive, proattive e reattive, identifica e fornisce una risposta avanzata alle nuove minacce.ACSIA SOS blocca l’attacco nella sua fase iniziale, ossia prima che avvenga, impedendo così ai criminali informatici di agire.

La piattaforma previene gli attacchi informatici rilevando azioni e minacce note e allo stesso tempo utilizza la Threat Intelligence per sventare potenziali cyber attacchi non conosciuti, bloccando così fino al 98% delle potenziali minacce.

L’inserimento delle soluzioni Dectar nell’offerta dedicata alla Cybersecurity di Bludis conferma l’attenzione dell’azienda alle dinamiche evolutive del mercato e la sua costante ricerca di soluzioni innovative. Per Bludis è importante offrire ai propri partner e clienti soluzioni che

offrano un quadro completo della superficie di attacco, permettendo agli esperti di cybersecurity di sapere cosa deve essere corretto o aggiornato e di farlo in tempo reale.

“Siamo lieti di annunciare la partnership con Dectar. Oggi più che mai prevedere e reagire con rapidità alle minacce cyber è la strategia vincente per garantire la protezione dei dati critici di ogni realtà aziendale, tutto questo è possibile con le soluzioni sviluppate da Dectar. Il team Bludis è entusiasta di affiancare il team Dectar e formare insieme la squadra ideale per supportare il canale nella gestione dei cambiamenti imposti dai nuovi scenari della cybersecurity.” Afferma Maurizio Erbani, General Manager di Bludis.

“Siamo entusiasti di collaborare con Bludis, un partner che condivide il nostro impegno verso l’innovazione e la protezione delle infrastrutture digitali. Le nostre soluzioni, all’avanguardia e interamente sviluppate in Europa, rappresentano un plus fondamentale nell’attuale assetto geopolitico. In un contesto dove la sovranità digitale e la sicurezza dei dati sono di crescente importanza, le soluzioni europee offrono un ulteriore livello di fiducia e conformità normativa. Questa partnership ci permetterà di ampliare la nostra presenza sul mercato e di offrire le nostre soluzioni di sicurezza avanzate a un numero ancora maggiore di aziende, garantendo loro una difesa proattiva e completa contro le minacce informatiche,” ha dichiarato Stefan Umit Uygur, CEO di Dectar.