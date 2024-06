Dakota Hotels offre una connettività di nuova generazione ai suoi ospiti

Cambium Networks ha annunciato la collaborazione con Nonius , azienda specializzata nell’offerta di tecnologia digitale per gli ospiti degli hotel. Questa partnership strategica sfrutta le soluzioni avanzate di Cambium Networks per l’hospitality, che includono access point Wi-Fi, soluzioni di switching complete e la piattaforma di gestione cloud cnMaestro, per soddisfare le esigenze di connettività in continua evoluzione degli ospiti degli hotel, come dimostra il successo dell’implementazione presso i Dakota Hotels nel Regno Unito, garantendo un’esperienza digitale senza soluzione di continuità che completa il lusso e il comfort per cui i Dakota Hotels sono noti.

Dakota Hotels ha affrontato la sfida di aggiornare la propria infrastruttura Wi-Fi per soddisfare il crescente numero di dispositivi per ospite, la richiesta di accesso a Internet ad alta velocità e l’aspettativa di un’esperienza online impeccabile.

La tecnologia Cambium implementata da Nonius per Dakota Hotels

La soluzione, implementata da Nonius con la tecnologia di Cambium Networks, fornisce una connettività senza interruzioni e supporta le diverse esigenze operative dell’hotel, dai servizi, agli ospiti, alle funzioni di back-office.

La tecnologia implementata comprende:

gestione centralizzata in cloud cnMaestro

access point XV2-22H Wi-Fi 6 a parete nelle camere degli ospiti

access point V2-21X Wi-Fi 6 interni nei corridoi

access point XV3-8 Wi-Fi 6 ad alta densità nei ristoranti e nelle aree di ritrovo

switch cnMatrix EX2052-P, che costituiscono la spina dorsale della nuova infrastruttura

La gestione centralizzata in cloud tramite il sistema cnMaestro di Cambium Networks consente a Dakota Hotels di semplificare il provisioning, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi della rete, garantendo prestazioni ottimali e una rapida risoluzione di qualsiasi problema. Questo livello di controllo e visibilità è fondamentale per mantenere gli elevati standard di servizio agli ospiti.

Dichiarazioni

Alan Poole, Group IT Manager di Dakota Hotels, ha espresso il suo entusiasmo per il risultato del progetto: “Il feedback dei nostri ospiti è stato estremamente positivo. La possibilità di connettersi senza problemi e di usufruire dell’accesso a Internet ad alta velocità in tutte le nostre strutture ha elevato notevolmente la qualità dell’esperienza degli ospiti. Questo aggiornamento testimonia il nostro impegno a fornire un servizio eccezionale e a rimanere all’avanguardia della tecnologia“.

Hayden Doyle, direttore di Nonius, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Cambium Networks ci ha permesso di fornire una soluzione Wi-Fi di nuova generazione che non solo soddisfa, ma supera le aspettative degli ospiti dei Dakota Hotels. La facilità di implementazione, unita all’affidabilità e alle prestazioni della tecnologia di Cambium Networks, ha stabilito un nuovo punto di riferimento nella connettività per l’hospitality“.