Handimatica: Var Group partner della tredicesima edizione

Var Group, multinazionale che affianca le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale e parte del Gruppo SeSa, è partner di Fondazione ASPHI Onlus in occasione della mostra-convegno di Handimatica dal titolo “Habitat digitali inclusivi – Tecnologie, accessibilità e competenze come risorse per la partecipazione”, evento nazionale dedicato alle tecnologie per l’inclusività.

La tredicesima edizione di Handimatica, organizzata da Fondazione ASPHI Onlus, organizzazione non-profit che da oltre 40 anni promuove l’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’uso delle tecnologie digitali con l’obiettivo di migliorare la qualità della loro vita, favorendo l’accesso all’istruzione, al lavoro e alla partecipazione sociale, si svolgerà dal 28 al 30 novembre 2024 a Bologna presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldini Valeriani” in via Bassanelli 9.

Handimatica: tre giorni di tecnologia, inclusione e innovazione

L’evento permetterà di esplorare l’intersezione tra tecnologia, inclusione e innovazione e toccherà temi quali l’intelligenza artificiale, l’abitare con il digitale (disabilità adulta, salute mentale e anzianità), mondo del lavoro, scuola digitale inclusiva e gaming accessibile (qualità di vita, socializzazione e riabilitazione). La tre giorni prevede sia laboratori, dove sperimentare strumenti e metodologie, sia convegni sullo stato attuale e futuro sull’innovazione per l’inclusione, ma consente anche di accedere ad uno spazio “gaming accessibile”, con postazioni adattate per videogiocare, permettendo ai visitatori di esplorare le possibilità date dal digitale per un’integrazione reale, fattibile e già perseguibile. A Handimatica sarà inoltre presente un’area espositiva per consentire ai visitatori un momento di incontro con enti di ricerca, istituzioni, associazioni e aziende produttrici e distributrici di ausili, per toccare con mano lo stato dell’arte della tecnologia abilitante all’inclusività.

Da sempre impegnata per una sostenibilità a tutto tondo con particolare attenzione verso la Diversity, Equity e Inclusion, Var Group è parte attiva nella Fondazione, tra i membri del Consiglio di amministrazione, dal 2022, figura Francesca Moriani, CEO dell’azienda.

Var Group sarà presente con 70 persone che daranno il proprio contributo fisico e strategico alla realizzazione e riuscita di Handimatica attraverso un progetto di volontariato aziendale. Inoltre, Francesca Moriani, modererà il convegno a cura di ASPHI Onlus “Strumenti di Intelligenza Artificiale per la comunicazione e l’accessibilità” che si terrà sabato 30 novembre alle ore 11.30.

L’ingresso a Handimatica è gratuito, previa iscrizione

Una collaborazione che si fortifica

La Fondazione ASPHI Onlus è stata partner di Var Group durante l’Hackathon tenutosi in occasione dell’evento annuale di inizio ottobre. Durante la due giorni ospitata a Rimini, un gruppo di innovatori è stato chiamato a progettare una soluzione, detta AccessNavigator, con obiettivo quello di migliorare l’accessibilità digitale per persone con disabilità cognitive, visive, uditive, motorie oltre che anziane per un accesso ai servizi digitali privo di barriere, conforme agli standard internazionali di accessibilità.

Dichiarazioni

“Il futuro sarà sempre più sostenibile, digitale e umano. Per questo motivo Var Group si impegna a realizzare e sostenere iniziative concrete che creano valore responsabile e condiviso per tutta la società”, afferma Francesca Moriani, CEO Var Group. “Credo fortemente che le tecnologie digitali siano già una risorsa per creare ambienti di vita inclusivi e di partecipazione. Siamo pertanto orgogliosi di essere partner di Fondazione ASPHI Onlus e di Handimatica, per portare un contributo concreto attraverso l’expertise della nostra azienda oltre che la passione per l’ascolto, la Diversity, Equity&inclusion e, naturalmente, la tecnologia”.