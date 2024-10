Ricoh ottimizza la Workplace Experience dei clienti con LG

Nel mondo B2B nasce una nuova partnership strategica che intende ottimizzare la user experience delle persone. Ricoh Company ha siglato un memorandum d’intesa con LG Electronics (LG), azienda che offre in tutto il mondo soluzioni personalizzate e prodotti innovativi per i differenti settori di mercato, avviando così una collaborazione nell’ambito delle soluzioni digitali per gli ambienti di lavoro.

I servizi di Ricoh si integrano con le innovazioni di LG per garantire esperienze di alto livello

Integrando i communication services di Ricoh con i display e i sistemi di signage di LG, questa partnership offre grande valore alle organizzazioni B2B garantendo la migliore user-experience.

Grazie a questo accordo, Ricoh rafforza ulteriormente le proprie competenze nella Workplace Experience, uno dei principali ambiti di crescita dell’azienda, puntando a diventare il principale audiovisual (AV) integrator a livello globale.

Come delineato nella sua strategia a medio termine, Ricoh si pone come service provider globale per gli ambienti di lavoro, riuscendo inoltre ad anticipare i cambiamenti in atto. Per quanto riguarda la Workplace Experience, l’azienda mette a disposizione soluzioni che promuovono la collaborazione negli uffici e in tutti i contesti dove il lavoro ibrido è ormai diventato una consuetudine, contribuendo così a migliorare la creatività delle persone. Ricoh permette ai dipendenti di concentrarsi su attività più stimolanti e a valore aggiunto, promuovendo la crescita dell’organizzazione mediante un’offerta integrata di hardware, software e servizi.

Dichiarazioni

“L’integrazione delle soluzioni office di Ricoh con i display innovativi di LG offre un valore significativo ai clienti e consolida ulteriormente il posizionamento di LG come uno dei fornitori più affidabili di soluzioni integrate nel mercato B2B”, commenta Paik Ki-mun, senior vice president and head of the Information Display business unit, LG Business Solutions Company.

“LG continuerà a stringere partnership strategiche con aziende globali all’avanguardia per sviluppare soluzioni su misura, pensate per rispondere alle esigenze attuali”. Takahiro Irisa, Senior Corporate Officer and President of Ricoh Digital Services Business Unit, Ricoh Company, aggiunge: “Siamo convinti che questa partnership strategica globale con LG accelererà il business di Ricoh nella Workplace Experience. Grazie all’integrazione tra i display di LG e i nostri communication services, continueremo a offrire ai clienti soluzioni per gli ambienti di lavoro, consolidando il nostro ruolo di service provider. Anche in futuro, Ricoh collaborerà con partner strategici per aiutare i dipendenti dei nostri clienti a sentirsi realizzati attraverso il proprio lavoro”.