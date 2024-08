Sharp a IFA 2024 con impressionanti novità

Sharp Consumer Electronics, all’insegna del motto “Simply Better Lifestyle” a IFA 2024 amplia il proprio portfolio con incredibili nuovi prodotti TV, audio ed e-mobility.

L’attenzione si concentrerà sui nuovi Smart TV AQUOS XLED miniLED 120/144Hz e AQUOS 4K 120/144Hz QLED, dotati dell’innovativo chipset Pentonic, qualità dell’immagine AI, suono surround, la nuovissima Google TV ed il supporto VRR a 144Hz per il gaming.

Inoltre, con il party speaker Sharp XParty Sing e la radio tascabile Sharp DR-P520 “Osaka”, Sharp porta una ventata di aria fresca nel mondo dell’elettronica di consumo portatile.

Sharp sta lanciando anche una nuova gamma di soundbar compatibile con la serie Q e che combina una qualità audio superiore con un design elegante.

TV: AQUOS XLED miniLED 120/144Hz e AQUOS 4K 120/144Hz QLED

Sharp presenta due nuove serie di Frameless TV totalmente differenti dalle precedenti: Sharp AQUOS XLED miniLED 120/144Hz (presenta fino a 1400 nits di luminosità e fino a 1400 dimming zones) e AQUOS 4K TV con tecnologia QLED (modelli disponibili fino a 98″). Entrambi i modelli utilizzano il potente AI Image Enhancement con AI Super Resolution di seconda generazione, AQUOS Smooth Motion 144Hz con FreeSync Premium e Dolby Vision IQ, che rende i contenuti 4K HDR visivamente perfetti. Grazie all’intelligenza artificiale, la qualità dell’immagine viene migliorata utilizzando algoritmi di ricostruzione dei dettagli. Il sistema audio 2.1 di Harman-Kardon e il supporto per Dolby Atmos e DTS:X promettono un’esperienza home cinema unica. Le funzioni intelligenti dell’ecosistema Smart TV di Google TV e il pionieristico controllo vocale completano le caratteristiche di questi performanti TV Sharp.

Audio: Novità di tendenza per la casa e non solo

Le Q soundbar sintonizzate da Devialet

Con la serie Q, Sharp posa una nuova pietra miliare nella propria storia. Sharp lancia due nuovi modelli di soundbar che combinano le più recenti tecnologie con un design unico, a un prezzo interessante per i consumatori. Le soundbar offrono un suono surround Dolby Atmos e DTS:X 3D di alta qualità in configurazioni 3.1.2 o 5.1.2 che includono un potente subwoofer wireless per riprodurre bassi da cinema. Le soundbar offrono inoltre una funzione speciale , in combinazione con i diffusori surround posteriori wireless (venduti separatamente), che può essere utilizzata per espandere il sistema rispettivamente a 5.1.4 o 7.1.4 full-surround. Sharp beneficia anche di un suono messo a punto dagli ingegneri di acustica Devialet e le soundbar, infatti, porteranno il logo “Tuned by Devialet®”.

Un nuovo altoparlante per esterni di Sharp si unisce alla famiglia “XParty”

Il nuovo Party Speaker Sharp XParty Sing PS-931 è la continuazione della rinomata serie di altoparlanti XParty di Sharp. Il nuovo altoparlante, che sostituisce il modello PS-929, il più venduto di Sharp, presenta numerosi miglioramenti, tra cui una batteria agli ioni di litio più leggera con un’autonomia fino a 13 ore, una protezione dagli spruzzi IPX4 e una funzione di ricarica rapida. Inoltre, l’altoparlante è dotato di un microfono, si collega facilmente tramite Bluetooth 5.3 e grazie alla modalità Duo, aggiungendo un secondo altoparlante, diventa una coppia di stereo.

Radio portatile DAB+ con tecnologia BestTune

La nuova radio portatile (o tascabile) Sharp DR-P520 “Osaka” è perfetta per coloro che desiderano la comodità di avere sempre con sè la radio perchè unisce i vantaggi e la leggerezza di un dispositivo compatto con la più recente tecnologia radiofonica. Questa radio digitale utilizza l’avanzata tecnologia BestTune®, che combina FM, DAB e DAB+ in un unico elenco di stazioni che seleziona automaticamente la sorgente in base alla potenza del segnale. Un’altra comoda funzione è SlideShow, che mostra immagini e informazioni trasmesse dalle stazioni DAB+ sullo schermo a colori. La radio portatile è inoltre dotata di una batteria agli ioni di litio incorporata che può essere ricaricata tramite USB-C e la riproduzione può avvenire tramite l’altoparlante integrato o al jack per le cuffie.

E-mobility: per un modo di muoversi più sostenibile

Sharp è in continua espansione anche nel settore dell’e-mobility e presenta a IFA una gamma di prodotti sempre più ampia. L’offerta di quest’anno comprende quasi 20 biciclette elettriche. L’attenzione si concentrerà soprattutto sulle categorie folding e-bike (bici pieghevoli), urban/city e-bike, trekking e-bike e cargo e-bike. Un altro nuovo partner è MotoBoost Crank con una nuova gamma di biciclette da allenamento. Con Sharp KT3 e KT4, arrivano sul mercato anche due nuovi e-scooter di Sharp, che apportano una serie di miglioramenti e nuovi colori alla gamma di prodotti Sharp per l’e-mobility.

Durante IFA vi sarà l’opportunità di fare interviste 1:1 con i manager e i responsabili di tutte le categorie di prodotti, nel caso di interesse vi invitiamo a scriverci per coordinare il vostro incontro, e tutte le novità di Sharp potrete trovarle allo stand numero 302 nel padiglione 22.