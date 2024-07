Display desktop MultiSync: novità a marchio Sharp

Il mondo del lavoro è cambiato e lo smart working è ormai la prassi, cresce quindi l’esigenza, da parte dei lavoratori, di avere a disposizione le tecnologie più moderne e affidabili.

Sharp NEC Display Solutions Europe presenta i primi display desktop a marchio Sharp a conferma del costante impegno verso i tre principi: Qualità, Servizio, Sostenibilità. I due nuovi monitor da 27” Sharp MultiSync EA272Q e Sharp MultiSync EA272U sono dotati di caratteristiche ideali per l’uso in ufficio, in ambienti di lavoro domestici e nelle sale controllo, confermando qualità e affidabilità proprie dei prodotti MultiSync.

Le caratteristiche dei nuovi display desktop Sharp

Per applicazioni ricche di dettagli, la risoluzione ad alta densità di pixel dei display desktop Sharp MultiSync EA272Q (QuadHD) e Sharp MultiSync EA272U (UltraUHD), abbinata a un’area attiva da 27 pollici, consente di ottenere ampie superfici digitali per la massima produttività delle postazioni di lavoro personali. Gli utenti possono ampliare ulteriormente il controllo visivo con una configurazione multi-schermo pressoché senza soluzione di continuità grazie alla cornice ultrasottile, con collegamento daisy chain attraverso l’uscita DisplayPort. Dotati di potente connettività USB di Tipo C da 90W e LAN incorporata, i nuovi modelli desktop consentono soluzioni Docking Hub perfettamente efficienti. Con un unico cavo che collega il Notebook/PC al display provvedendo anche alla sua alimentazione, lo spazio di lavoro rimane in ordine e libero dall’ingombro di cavi, mentre i rifiuti elettronici sono ridotti al minimo. Ma le caratteristiche di sostenibilità non si fermano qui: è infatti possibile ottenere un risparmio energetico fino al 30% con l’attivazione dei sensori che consentono di ridurre automaticamente la luminosità o di spegnere il dispositivo in funzione delle condizioni di utilizzo.

Progettati pensando al benessere degli utenti, entrambi i display desktop hanno un supporto regolabile in altezza da 150 mm e caratteristiche ergonomiche che si adattano alle esigenze individuali, mentre la tecnologia a bassa luce blu e priva di sfarfallio garantisce comfort visivo e ottimale protezione degli occhi. Entrambi i modelli sono disponibili in versione bianca o nera per adattarsi a qualsiasi combinazione di colore.

Disponibilità

Il display desktop Sharp MultiSync EA272Q è disponibile sin d’ora, mentre il modello Sharp MultiSync EA272U sarà sul mercato all’inizio di ottobre 2024.

Dichiarazioni

“Massima tenuta dello schermo, minimo ingombro dei cavi – questa la visione che avevamo in mente”, ha affermato Alistair Round, Product Manager Commercial Displays di Sharp NEC Display Solutions Europe. “I nuovi display desktop migliorano la produttività grazie alla fluidità di funzionamento, supportano l’uso di tecnologie ad alta efficienza energetica e offrono comfort ergonomico, garantendo al tempo stesso una visualizzazione ricca di dettagli. Siamo orgogliosi di poter affermare che questi due modelli a marchio Sharp mantengono la nostra promessa di alta qualità e innovazione sostenibile. In linea con il motto “cambiare attraverso la continuità”, il nostro impegno a lungo termine nel rispetto dei principi di Qualità, Servizio, Sostenibilità viene confermato dal lancio di questi due nuovi display e sarà mantenuto per tutti i futuri prodotti a firma Sharp”.