TD SYNNEX Maverick porta IS-Ski a ISE 2024

Maverick, divisione specializzata di TD SYNNEX, ha annunciato che tornerà all’evento Integrated Systems Europe (ISE) di Barcellona con il suo stand a tema IS-SKI.

Lo stand presenterà le tendenze future dedicate agli smart spaces, illustrando le possibili soluzioni integrate di collaborazione audio-video ed i cambiamenti del mercato relativi alle piattaforme. Lo stand sarà come un viaggio attraverso la strategia dei distributori in termini di Smart Meetings, Unified Collaboration e Digital Signage.

Daniele Pagni, Maverick BU Manager di TD SYNNEX, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di partecipare ancora una volta all’ISE per trascorrere in modo proficuo e piacevole un po’ di tempo con i nostri partner. Microsoft Teams, Google Meet, Zoom e le nostre piattaforme software saranno ancora una volta al centro del nostro stand, mentre dimostreremo come l’ecosistema di hardware e licenze continui a guidare la tendenza al consolidamento delle piattaforme di settore”.

“Il nostro obiettivo è duplice: offrire ai nostri partner strumenti che migliorino la produttività ed esaltino le esperienze digitali dei loro clienti e fornire soluzioni dei migliori produttori per un’esperienza di comunicazione senza soluzione di continuità”.

Lo stand IS-Ski sarà caratterizzato da cime innevate, segnaletica di grande impatto e dal caratteristico bar Apres-Ski con i famosi happy hour di Maverick.

ISE 2024 ospiterà nei padiglioni della Fira de Barcelona i principali innovatori tecnologici e fornitori di soluzioni del settore business-to-business. Offrirà quattro giorni di conferenze, eventi ed esperienze dedicate.