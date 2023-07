TD SYNNEX ottiene la medaglia d’argento EcoVadis

TD SYNNEX ha ottenuto la medaglia d’argento da EcoVadis, il fornitore leader dei rating di sostenibilità aziendale.

Solo il 25% delle migliori aziende valutate da EcoVadis riceve questo livello di riconoscimento. Questo punteggio è stato raggiunto attraverso una valutazione delle prestazioni ambientali, sociali ed etiche – o di sostenibilità – dell’azienda.

“TD SYNNEX ha reso la cittadinanza aziendale una priorità globale e questa valutazione è una pietra miliare significativa in questo percorso”, ha affermato Adam Rutstein, Director Global Responsibility del distributore “Siamo orgogliosi dei progressi che abbiamo compiuto poiché il nostro impegno per l’innovazione, le persone e il pianeta ci spinge a raggiungere il nostro scopo più ampio”.

Supportato dal Corporate Citizenship Program di TD SYNNEX, il riconoscimento di quest’anno evidenzia i progressi dell’azienda nelle iniziative strategiche che aiutano a fornire valore a lungo termine per la sua attività, i colleghi, le comunità, i fornitori, i clienti e gli investitori.

EcoVadis è un fornitore affidabile a livello globale di valutazioni di sostenibilità aziendale. Le valutazioni EcoVadis considerano anche altri fattori essenziali, come l’etica, l’ambiente, il lavoro e i diritti umani e l’approvvigionamento sostenibile e TD SYNNEX ha ottenuto un punteggio superiore agli standard del settore in tutte le categorie.

All’inizio di quest’anno, il distributore ha pubblicato il suo primo Corporate Citizenship Report che delinea i progressi dell’azienda nelle iniziative ESG strategiche e descrive il quadro condiviso da TD SYNNEX al momento del lancio del suo Corporate Citizenship Program nel 2022.

Focus su TD SYNNEX

TD SYNNEX è uno dei più importanti aggregatori di soluzioni e distributori globali per l’ecosistema IT: un partner innovativo che aiuta oltre 150.000 clienti in oltre 100 paesi a massimizzare il valore degli investimenti tecnologici, conseguire i risultati aziendali e sbloccare nuove opportunità di crescita. Con sede a Clearwater, Florida, e Fremont, California, il distributore può contare su 23.500 collaboratori, impegnati a integrare prodotti, servizi e soluzioni IT all’avanguardia di oltre 1.500 vendor del comparto tecnologico. Il suo portafoglio edge-to-cloud è ancorato ad alcuni dei segmenti tecnologici di maggiore crescita, tra cui cloud, sicurezza informatica, big data/analisi dei dati, IoT, mobilità ed everything-as-a-service (XaaS).