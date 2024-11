App Platform: la nuova piattaforma Cloud-Agnostic di Akamai

Akamai Technologies, l’azienda di servizi cloud che abilita e protegge la vita online, ha annunciato il lancio di Akamai App Platform, una soluzione pronta all’uso che semplifica l’implementazione, la gestione e la scalabilità di applicazioni altamente distribuite.

Akamai App Platform si basa sulla tecnologia Kubernetes cloud-native Otomi, che Akamai ha acquisito da Red Kubes all’inizio di quest’anno. La piattaforma per applicazioni fornisce modelli pronti all’uso in grado di risolvere le criticità più comuni legate all’implementazione, alla gestione e alla scalabilità dei cluster Kubernetes su larga scala. Invece di affidarsi a più dipartimenti e di passare mesi a reperire, connettere e configurare il software necessario per far funzionare i sistemi Kubernetes, la soluzione di Akamai fornisce automaticamente tutte le funzionalità necessarie, consentendo agli sviluppatori di creare e installare applicazioni altamente distribuite in un solo clic. In questo modo i tempi di distribuzione si riducono da mesi a minuti e la scalabilità è quasi istantanea man mano che aumentano i carichi di lavoro di produzione.

Akamai App Platform: una soluzione progettata per le aziende

Akamai App Platform fornisce agli sviluppatori:

Modelli pronti all’uso e personalizzabili che forniscono le funzionalità essenziali per eseguire applicazioni cloud-native su un cluster Kubernetes

Un framework che integra perfettamente progetti open source upstream preconfigurati, semplificandone, al contempo, la distribuzione, la gestione e la scalabilità per i carichi di lavoro di produzione

Un ambiente self-service per i team addetti alla progettazione che consente di creare, implementare, proteggere e mantenere le proprie applicazioni

Un catalogo di modelli basati sulle best practice del settore e su strumenti open source nell’ecosistema cloud-native

Akamai ha progettato l’App Platform per i team addetti allo sviluppo e alle operazioni per consentire di scalare le loro implementazioni in varie fasi. Sia che stiano anticipando la crescita aziendale, sia che si siano appena resi conto della necessità di scalare o stiano lavorando attivamente per scalare ed espandere i servizi esistenti, Akamai App Platform è stata progettata appositamente per accelerare il time-to-value per tutte le aziende. Inoltre, Akamai App Platform è stata studiata per aiutare gli addetti all’integrazione delle soluzioni che cercano un modo semplice e rapido per progettare soluzioni multi-cloud gestendo una piattaforma per le loro applicazioni anziché l’infrastruttura necessaria per crearla; i VAR (Value-Added Reseller) che desiderano eliminare i costi di gestione correlati alla configurazione e all’implementazione della tecnologia Kubernetes; e i fornitori di software indipendenti che intendono semplificare il processo di adozione delle soluzioni dei loro partner da parte dei clienti tramite configurazioni predefinite e aggiungere queste soluzioni alle architetture delle applicazioni.

Miglioramento della curva di apprendimento della tecnologia Kubernetes

Kubernetes è una tecnologia fondamentale nell’ecosistema open source, poiché consente alle organizzazioni di creare, implementare e gestire applicazioni containerizzate con facilità, portabilità e scalabilità elevate. Secondo l’ultima ricerca annuale della CNCF, più del 60% delle aziende ha adottato la tecnologia Kubernetes.

Tuttavia, nonostante la sua diffusa adozione, il sistema Kubernetes rappresenta spesso una sfida per i team DevOps che devono essere sempre aggiornati sulle tecnologie di orchestration per i container. Akamai App Platform aiuta a risolvere sia alcune delle principali difficoltà riscontrate dai team di sviluppo e sia alcune operazioni nei complessi ambienti containerizzati di oggi, offrendo le seguenti funzioni:

Semplificare la complessità operativa. Akamai App Platform riduce le complessità associate alla gestione dei cluster Kubernetes. Incorporando soluzioni preconfigurate e strumenti open source, Akamai fornisce ai team ambienti Kubernetes pronti per la produzione che semplificano il processo di configurazione e gestione dei cluster, consentendo alle aziende di focalizzarsi sulle proprie applicazioni anziché sull’infrastruttura sottostante.

Akamai App Platform riduce le complessità associate alla gestione dei cluster Kubernetes. Incorporando soluzioni preconfigurate e strumenti open source, Akamai fornisce ai team ambienti Kubernetes pronti per la produzione che semplificano il processo di configurazione e gestione dei cluster, consentendo alle aziende di focalizzarsi sulle proprie applicazioni anziché sull’infrastruttura sottostante. Standardizzazione e integrazione di installazioni e strumenti . Per contrastare i problemi di proliferazione e mancanza di standardizzazione tipici delle implementazioni Kubernetes, Akamai App Platform offre una suite integrata di strumenti per l’osservabilità, la sicurezza, la conformità dei carichi di lavoro, la gestione delle informazioni, il CI/CD e il mesh di servizi, nonché l’archiviazione cloud-native. Questo crea un ambiente operativo coerente tra i vari team, aiutando le aziende a stabilire processi chiari per la gestione dei carichi di lavoro containerizzati e riducendo, allo stesso tempo, la fatica e la tempistica di mercato.

. Per contrastare i problemi di proliferazione e mancanza di standardizzazione tipici delle implementazioni Kubernetes, Akamai App Platform offre una suite integrata di strumenti per l’osservabilità, la sicurezza, la conformità dei carichi di lavoro, la gestione delle informazioni, il CI/CD e il mesh di servizi, nonché l’archiviazione cloud-native. Questo crea un ambiente operativo coerente tra i vari team, aiutando le aziende a stabilire processi chiari per la gestione dei carichi di lavoro containerizzati e riducendo, allo stesso tempo, la fatica e la tempistica di mercato. Adozione di una reale portabilità. A differenza di molti fornitori di servizi cloud che associano la tecnologia Kubernetes ai loro servizi proprietari, Akamai si distingue dalla concorrenza adottando soluzioni open source. Questa scelta strategica promuove la portabilità per i carichi di lavoro, offrendo alle aziende la libertà di spostare le applicazioni tra i vari ambienti cloud, la protezione dalla dipendenza da un unico fornitore e un maggior livello di flessibilità ed efficienza in termini di costi.

A differenza di molti fornitori di servizi cloud che associano la tecnologia Kubernetes ai loro servizi proprietari, Akamai si distingue dalla concorrenza adottando soluzioni open source. Questa scelta strategica promuove la portabilità per i carichi di lavoro, offrendo alle aziende la libertà di spostare le applicazioni tra i vari ambienti cloud, la protezione dalla dipendenza da un unico fornitore e un maggior livello di flessibilità ed efficienza in termini di costi. Integrazione di funzioni avanzate di sicurezza e osservabilità. Akamai App Platform va oltre la gestione Kubernetes di base, integrando funzioni avanzate di sicurezza e osservabilità che salvaguardano le applicazioni su scala. Questo include il rilevamento delle minacce in tempo reale per una gestione proattiva della sicurezza e solidi strumenti di monitoraggio per una visione approfondita delle performance delle applicazioni. Grazie a queste caratteristiche le aziende possono mantenere ambienti sicuri e affidabili senza aggiungere ulteriori costi o complessità.

Combinata ai servizi di Akamai Connected Cloud, l’App Platform consente alle aziende di creare applicazioni a bassa latenza, scalabili e distribuite. Inoltre, offre un rapporto prezzo-performance senza precedenti per funzioni integrate di sviluppo, delivery e sicurezza.

Akamai è Gold Sponsor del CNCF e, all’inizio di quest’anno, ha devoluto un milione di dollari per sostenere i progetti di questa fondazione.

Dichiarazioni

“Nel corso dell’ultimo decennio, gli sviluppatori sono stati costretti a scegliere il male minore: utilizzare soluzioni hyperscaler accettando le complessità, la dipendenza da un unico fornitore e l’aumento dei costi del cloud o creare con soluzioni open source dovendo affrontare le lacune di competenze, il time-to-value prolungato e la prospettiva di incorrere in rischi maggiori“, ha affermato Ari Weil, Vice President of Product Marketing di Akamai. “Siamo in grado di offrire agli sviluppatori un modo migliore di lavorare rafforzando la potenza e il potenziale dell’ecosistema open source per raggiungere un equilibrio tra la facilità d’uso del mondo degli hyperscaler adatti a tutte le situazioni e i livelli di flessibilità e controllo offerti dall’open source“.

“Poiché i principi cloud-native saranno sempre più alla base delle future app Edge native, la capacità degli sviluppatori di creare e sviluppare facilmente le applicazioni su una piattaforma aperta che supporta l’organizzazione dei container può sovvertire lo status quo del cloud“, ha affermato Dave McCarthy, Research Vice President, IDC. “Questo aspetto diventerà sempre più importante poiché le app Edge native svolgeranno un ruolo in prima linea nell’inferenza dell’AI“.