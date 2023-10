Con EASYKit Plus la gestione degli accessi in casa diventa evoluta

BTicino, brand italiano per la Smart Home e nelle infrastrutture elettriche, lancia il nuovo kit videocitofono EASYKit Plus che va ad ampliare l’offerta per il controllo degli accessi di casa.

I kit di videocitofonia sviluppati da BTicino rendono possibile la sostituzione dei vecchi impianti, garantendo un beneficio immediato in termini di sicurezza e comfort abitativo. Semplici da installare, permettono inoltre la creazione di un impianto nuovo in modo rapido e senza il bisogno di opere murarie, con la possibilità di gestire l’installazione senza l’intervento di un professionista.

Con il nuovo EASYKit Plus BTicino, il monitoraggio dei sistemi di accesso diventa costante e immediato. Il kit si compone di un pannello di ingresso a parete con rifinitura metallica e parapioggia, di una telecamera grandangolare con visione notturna e di luci LED per illuminare la visuale. EASYKit Plus è inoltre espandibile con altri prodotti BTicino, come le telecamere di sicurezza BTicino collegabili direttamente alla pulsantiera esterna, con la possibilità di alternare da visuale del display posizionato in casa da un device all’altro.

Dalla grande versatilità, la nuova soluzione è inoltre particolarmente adatta alle case bifamiliari, grazie alla possibilità di ampliare il sistema fino a 6 unità interne e a 2 ingressi e di collegare al pannello d’entrata due telecamere a colori contemporaneamente.

BTicino amplia così l’offerta della gamma dei kit di videocitofonia, affiancando EASYKit Plus a EASYKit Essential, la soluzione già presente sul mercato che rappresenta la scelta ideale per chi ricerca un sistema di sicurezza affidabile e di facile utilizzo.

EASYKit Essential è una soluzione a 2 fili che garantisce il controllo totale degli accessi. Il kit si compone di uno schermo a colori che offre una visione chiara e dettagliata degli ospiti in arrivo e da una pulsantiera esterna dotata di retroilluminazione, così da facilitarne l’utilizzo notturno.

Il monitor è dotato di quattro tasti che permettono di sbloccare alcune funzionalità dall’interno della casa, come l’apertura del cancello e l’intercom per comunicare con gli ospiti.

Entrambi i kit sono disponibili con alimentazione da presa esterna plug-in o con alimentatore DIN da centralino, e possono essere ampliati con un ulteriore monitor.