Antifurto filare potenziato per BTicino

Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze crescono le preoccupazioni legate alla sicurezza della propria casa, che spingono sempre più italiani alla ricerca di sistemi di protezione innovativi e smart. BTicino ha da poco lanciato il nuovo antifurto filare, un sistema che permette, grazie all’interfaccia bus radio, anche l’estensione verso dispositivi wireless per la massima flessibilità, e ovviamene l’integrazione con il sistema domotico MyHome. Il cuore del sistema antifurto è la centrale, a cui è possibile collegare tutti i dispositivi dell’impianto, come sensori volumetrici e contatti magnetici, per la massima sicurezza della propria casa.

L’antifurto filare di BTicino mantiene la caratteristica di perfetta integrazione con il sistema domotico MyHOME tramite l’app Home+Control. L’applicazione consente di gestire tutte le funzionalità dell’antifurto arricchendole con le grandi potenzialità di un sistema integrato: ad esempio è possibile collegare all’attivazione dell’antifurto anche l’abbassamento delle tapparelle, lo spegnimento delle luci e la riduzione della temperatura in modo da creare uno scenario sempice e completo per la propria assenza da casa. Oppure creare uno scenario “Notte” che predisporrà l’inserimento dell’impianto antifurto per la protezione perimetrale dell’abitazione.

L’ultima novità del sistema consiste poi nell’App “Alarm Next”, che permette di rimanere sempre informati sullo stato dell’impianto di sicurezza anche da remoto, di inserirlo e disinserirlo, ricevendo notifiche in caso di intrusione, e di consentire l’accesso temporaneo all’assistenza per interventi di manutenzione.

Ulteriori novità introdotte dal nuovo modello di antifurto filare comprendono un completo rinnovo della gamma delle centrali, che garantisce prestazioni migliori, e il nuovo combinatore GSM in 4G, che permette una più rapida ed efficiente connessione ad Internet del dispositivo per l’invio di notifiche.

L’antifurto filare BTicino, se combinato con i sensori di movimento, permette inoltre di condensare in un solo dispositivo una duplice protezione: interna ed esterna. Combinato con i rilevatori da esterno installati su porte e finestre, rende possibile la ricezione di un segnale in caso di intrusione, mentre se abbinato ai rilevatori volumetrici interni genera una barriera di protezione in grado di coprire un’area interna con estensione di 12 metri e un’apertura di 90°.

La App Home+Control permette sia di avere il completo controllo sulle telecamere intelligenti da esterno e da interno Netatmo, per migliorare il livello di sicurezza della propria casa, sia controllare i videocitofoni smart BTicino per ricevere notifiche dell’accesso alla propria abitazione anche da remoto.