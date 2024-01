Galaxy XCover 7 e Galaxy Tab Active 5: nuovi smartphone e tablet per il mondo enterprise

Samsung Electronics ha annunciato i nuovi GalaxyXCover7 e Galaxy Tab Active5, smartphone e tablet dedicati al mondo enterprise, pronti ad affrontare le sfide quotidiane più difficili, incluso il lavoro sul campo e in prima linea che richiede versatilità, ottimizzazione e sicurezza.

Entrambi i dispositivi offrono una migliore mobilità con connettività 5G, prestazioni ottimizzate del processore una memoria più ampia. Inoltre, XCover7 è dotato di una nuova potente fotocamera posteriore e dimensioni e risoluzione del display aumentate, mentre Tab Active5 include sia batterie sostituibili che la No Battery Mode, offrendo agli utenti la possibilità di lavorare con diverse impostazioni.

Secondo il report di IDC Marketscape Worldwide Rugged Mobile Devices 2023 Vendor Assessment, nel 2022 oltre un terzo (38%) delle aziende americane ha dichiarato di aver adottato dispositivi rinforzati, mentre un altro 38% di aziende ha dichiarato di volerne acquistare un maggior numero entro il 20231. Poiché i dispositivi mobili rinforzati sono affidabili, garantiscono alte prestazioni e durano nel tempo, possono soddisfare le esigenze di una vasta gamma di settori, tra cui l’industria manifatturiera, la sanità, la vendita al dettaglio e la pubblica amministrazione. Pertanto, la crescita nel mercato dei dispositivi rinforzati non mostra segni di rallentamento.

“Oggi i mercati affrontano sfide e opportunità mai viste prima, e quindi sono necessari dispositivi che stiano al passo con i loro bisogni sempre dinamici” ha dichiarato Jerry Park, EVP and Head of Global Mobile B2B Team, MX Business di Samsung Electronics. “Per questo motivo abbiamo introdotto Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5, i dispositivi più innovativi per la prima linea. Questi device non sono solo potenti e versatili, ma anche durevoli e sicuri; sono i compagni perfetti per i lavoratori che hanno bisogno di restare connessi, produttivi e al sicuro in ogni situazione”.

Costruiti per un nuovo livello di durabilità

Progettati per resistere a condizioni di lavoro difficili, Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 consentono ai lavoratori di utilizzare i propri smartphone e tablet senza preoccupazioni. Entrambi i dispositivi, insieme alla S Pen in dotazione con Tab Active5, sono classificati IP682 per la resistenza all’acqua e alla polvere, garantendo un livello di durabilità adatto ad ambienti di lavoro estremi come cantieri edili o magazzini al dettaglio. Progettato con requisiti certificati MIL-STD-810H3, Galaxy XCover7 è progettato per resistere agli urti e alle cadute fino a 1,5 m, mentre il Galaxy Tab Active5 può resistere a cadute da 1,8 m quando si utilizza la custodia protettiva in dotazione4.

Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono dotati rispettivamente di Corning® Gorilla® Glass Victus®+ e Corning® Gorilla® Glass 5, che migliorano la durata e la resistenza ai graffi. I display consentono inoltre di regolare la sensibilità al tocco5, rendendoli facili da usare per i lavoratori che indossano i guanti. Sono stati ampiamente testati per l’uso con disinfettanti6. Con queste specifiche i dispositivi rinforzati Samsung Galaxy sono costruiti per resistere a condizioni meteorologiche avverse o rischi simili, rendendoli ideali per un’ampia varietà di lavoratori in prima linea.

Progettati per lavorare in ufficio, sul campo o in prima linea

Nel mondo sempre più digitale di oggi, le aziende hanno bisogno che i lavoratori rimangano connessi e online. Galaxy XCover7 è stato aggiornato per fornire un 5G veloce e affidabile, anche con Wi-Fi 5, mentre Galaxy Tab Active5 offre 5G e Wi-Fi 67. Questa connettività all’avanguardia consente ai lavoratori di connettersi in modo più efficiente ed efficace.

Oltre ad una connettività senza interruzioni, Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 garantiscono un utilizzo facile e comodo. Il display da 6,6 pollici dell’XCover7 offre una maggiore superficie e risoluzione rispetto alle generazioni precedenti. Il display da 8,0 pollici di Tab Active5 permette una maggiore visibilità in condizioni esterne grazie alla maggiore luminosità del display e un’esperienza visiva più fluida con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Entrambi i dispositivi sono progettati per offrire un potente supporto aziendale pur mantenendo una struttura sottile e leggera per l’utilizzo sul posto di lavoro o in movimento.

I dispositivi rinforzati di Samsung Galaxy garantiscono la continuità del lavoro, fornendo ai lavoratori il supporto e la connettività di cui hanno bisogno, anche nelle condizioni di lavoro più difficili. Per le lunghe giornate sul campo o in fabbrica, i lavoratori che utilizzano sia Galaxy XCover7 che Tab Active5 possono sfruttare la ricarica rapida8 per ridurre il tempo sprecato tra una ricarica e l’altra e consentire una maggiore produttività. Entrambi i dispositivi sono inoltre dotati di batterie sostituibili, che riducono al minimo i tempi di inattività dentro e fuori dal luogo di lavoro9.

Galaxy Tab Active5 può funzionare senza batteria in No Battery Mode10. Ciò consente ai lavoratori di utilizzare il dispositivo ininterrottamente presso i chioschi o nei veicoli, preservando la salute della batteria in ambienti caldi. Galaxy XCover7 e Tab Active5 dispongono inoltre di interfacce di ricarica POGO, che semplificano il processo di ricarica consentendo ai luoghi di lavoro dotati di dock POGO11 di caricare più dispositivi contemporaneamente.

Progettati per massimizzare la produttività e la sicurezza

I dispositivi rinforzati Samsung sono inoltre progettati per massimizzare la produttività e rendere il lavoro sul campo snello ed efficiente. Il volume aumentato dell’altoparlante12 limita la confusione nei cantieri garantendo un audio accurato. I tasti programmabili13 consentono scorciatoie e migliorano la produttività, mentre la scansione rapida dei codici a barre tramite Knox Capture14 semplifica le operazioni per il lavoro di magazzino o per i punti vendita mobili (mPOS) 15.

I lavoratori possono sfruttare tutta la potenza del proprio smartphone o tablet anche grazie alla connettività PC migliorata. I dispositivi gestiscono facilmente la condivisione rapida dei contenuti, le visualizzazioni simultanee e la continuità complessiva del lavoro tra dispositivo mobile e PC tramite Collegamento a Windows, oppure possono simulare un’interfaccia desktop per facilitare qualsiasi tipo di attività in ufficio e sul campo.

Mentre le aziende continuano a operare in un ambiente frenetico che favorisce l’efficienza, la linea rinforzata di Samsung Galaxy consente ai lavoratori di fare di più in meno tempo, contribuendo a soddisfare le crescenti richieste dei consumatori attraverso l’aumento della produttività e delle operazioni sul posto di lavoro. Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono inoltre compatibili con una gamma di accessori di terze parti16, da varie custodie funzionali a basi di ricarica, PTT USB-Type C e altro ancora, consentendo la piena integrazione in qualsiasi operazione sul posto di lavoro.

E per la prima volta tra i dispositivi rinforzati Samsung, Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono dotati del supporto per Samsung Knox Vault17. Per quanto riguarda l’impegno di Samsung nell’implementare la sicurezza su tutti i suoi dispositivi, i clienti oggi possono contare su una gamma sempre più ampia di device tra cui scegliere ed utilizzare in sicurezza per tutte le esigenze lavorative. Knox Vault aiuta a proteggere i dati più critici su questi dispositivi, comprese le informazioni sulla schermata di blocco come codici PIN, password e sequenze.

Costruisce un ambiente di esecuzione sicuro che è fisicamente isolato dal processore principale e dalla memoria del sistema ed è efficace dal momento in cui un utente registra la propria schermata di blocco, così gli utenti possono godere della sicurezza di cui hanno bisogno senza problemi. Knox Vault può aiutare a proteggere le chiavi di sicurezza degli utenti che crittografano i dati archiviati nel dispositivo, contribuendo a garantire la sicurezza, anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Una soluzione basata su hardware e a prova di manomissione, Samsung Knox Vault è stata creata per salvaguardare i dati di un utente non solo da attacchi di hacking basati su software, ma anche da attacchi hardware utilizzando strumenti professionali di fascia alta.

Note

1 Fonte: IDC MarketScape: Worldwide Rugged Mobile Devices 2023 Vendor Assessment (Doc# US50689523, giugno 2023)

2 Galaxy XCover7, Tab Active5 e la S Pen in bundle di Tab Active5 sono resistenti all’acqua e alla polvere con un grado di protezione IP68. Basato su condizioni di test di laboratorio per l’immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti. Risciacquare i residui/asciugare dopo aver bagnato. Non consigliato per l’uso in spiaggia o in piscina. La resistenza all’acqua e alla polvere della S Pen non è permanente e potrebbe diminuire nel tempo a causa della normale usura. Rimuovere l’eventuale acqua in eccesso dalla S Pen con un panno o un asciugamano asciutto prima di utilizzarla o collegarla al tablet.

3 Certificazione MIL-STD-810H: test in condizioni ambientali specifiche tra cui altitudine, umidità, immersione, nebbia salina, polvere, vibrazioni, cadute, ecc. MIL-STD-810H è un tipo di test progettato dalle forze armate statunitensi per valutare accuratamente i limiti di un dispositivo. L’utilizzo nel mondo reale può variare in base alle condizioni ambientali specifiche utilizzate durante il test. Condizioni estreme non garantite. Le specifiche del test variano in base al dispositivo.

4 – Basato sui risultati dei test di laboratorio interni. Galaxy XCover7 è progettato per resistere agli urti da caduta fino a 1,5 m su superfici in acciaio, mentre Galaxy Tab Active5 è progettato per resistere agli urti da caduta fino a 1,8 m su superfici in compensato.

5 – La sensibilità al tocco aumenta la reattività dei guanti in pelle più sottili di 2 mm o meno, in base ai risultati dei test di laboratorio interni. I dispositivi possono essere utilizzati in ambienti umidi, ma non completamente immersi nell’acqua. Il touch sott’acqua non è disponibile. La reattività al tocco può variare a seconda del materiale e dello spessore dei guanti, nonché di altre condizioni ambientali.

6 Basato sui risultati dei test di laboratorio interni. Testato per disinfettanti inclusi, ma non limitati a, etanolo liquido, cotone all’etanolo e candeggina al cloro.

7 Richiede una connessione ottimale. La disponibilità e le velocità effettive per la rete 5G e Wi-Fi possono variare a seconda del mercato, dell’operatore, del fornitore di contenuti, della connessione al server e dell’ambiente dell’utente. Verifica con il tuo operatore locale o fornitore di servizi la disponibilità e i dettagli.

8 La ricarica rapida richiede un adattatore di alimentazione che fornisca una potenza elettrica di 15 W o superiore. A seconda del mercato, l’alimentatore a ricarica rapida potrebbe non essere fornito nella confezione (e venduto separatamente).

9 Batteria extra sostituibile venduta separatamente. Solo le batterie extra sostituibili certificate Samsung sono compatibili per l’uso.

10 È necessario attivare la No Battery Mode e serve un accessorio di alimentazione USB Type-C dedicato che supporti 9 V e 2,3 A o superiore e PD 2.0 o superiore. La No Battery Mode limita le prestazioni della CPU del dispositivo quando abilitata e riduce il volume massimo, la luminosità del display, ecc. quando abilitata.

11 Dock di ricarica POGO venduto separatamente. I tempi di ricarica della batteria possono variare a seconda della potenza di ricarica supportata sulla base di ricarica. La capacità e le prestazioni della batteria potrebbero diminuire nel tempo.

12 Rispetto a Galaxy XCover5 e Tab Active3.

13 Il supporto per la mappatura dei tasti può variare in base all’app. Tasti programmabili limitati a funzioni selezionate.

14 Knox Capture richiede l’installazione separata dell’app e l’acquisto della licenza per l’uso. La disponibilità può variare in base al mercato e al modello. La scansione dei codici a barre potrebbe richiedere la rimappatura dell’app sul tasto programmabile per utilizzare tutte le funzionalità.

15 La piattaforma Knox per POS richiede l’integrazione di una soluzione separata e potrebbe richiedere l’acquisto di una licenza per l’utilizzo. La disponibilità può variare in base al mercato, al modello o alla soluzione di pagamento.

16 Accessori venduti separatamente. La disponibilità può variare in base al mercato.

17 L’architettura hardware e/o software di Samsung Knox Vault può variare in base al modello.