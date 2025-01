Rally Board 65: il nuovo sistema di videoconferenza intelligente di Logitech

Gli ambienti lavorativi si trasformano e la tecnologia Logitech asseconda questa tendenza con soluzioni all’avanguardia e intelligenti. L’azienda annuncia Rally Board 65, una soluzione portatile all-in-one per videoconferenze intelligenti che combina audio e video con un display touchscreen da 65”. Rally Board 65 è abbastanza semplice da essere trasportata su un carrello in uffici secondari, ma sofisticata a tal punto da integrare una suite di funzionalità basate sull’IA, rilevamento di presenza e monitoraggio ambientale, anche in sale riunioni tradizionali.

Le aziende si trovano quotidianamente difronte ad un importante dilemma: desiderano fornire strumenti moderni di videoconferenza ai dipendenti che lavorano in modalità ibrida, mentre i reparti IT devono gestire carichi di lavoro crescenti a causa di ambienti tecnologici sempre più complessi.

“I lavoratori in modalità ibrida si aspettano che tutti gli spazi siano predisposti per le videoconferenze e abbastanza adattabili da consentire la collaborazione in qualsiasi momento, sia in spazi aperti, stanze tradizionali, sale collaborative o ambienti di apprendimento”, ha dichiarato Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer e GM di Logitech for Business. “Quindi ci siamo chiesti: come possiamo creare un sistema di videoconferenza intelligente e altamente sofisticato, semplificando radicalmente la configurazione? La risposta è Rally Board 65, una soluzione flessibile che rompe lo schema della complessità tecnologica che sovraccarica le aziende”.

Caratteristiche di Rally Board 65

Questa potente soluzione all-in-one per videoconferenze può essere operativa in pochi minuti in modalità Android, PC o BYOD, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata dai team, che sia Microsoft Teams, Zoom o Google Meet. È sufficiente posizionare Rally Board 65 su un carrello in uno spazio aperto e ruotare il dispositivo di 180 gradi per orientare la fotocamera all’altezza degli occhi, oppure installarlo in una sala riunioni con la fotocamera sopra o sotto lo schermo – tutto questo richiede un supporto IT minimo.

Grazie a video 4K eccezionalmente nitidi, Rally Board 65 integra tecnologie audio-visive IA avanzate come RightSight 2 e RightSound 2, che sono diventate il punto di riferimento delle video bar di Logitech. Per migliorare ulteriormente l’esperienza, Camera Zone limita l’inquadratura visiva, mentre Mic Zone riduce la captazione dei suoni all’interno di un’area designata. La nuova tecnica Depth Blur sfuma l’ambiente circostante, offrendo un effetto simile alla sfocatura dello sfondo a cui le persone sono abituate durante le videochiamate da desktop.

“Pensate a questo trio come a un rifugio digitale per le riunioni in spazi aperti”, ha dichiarato Henry Levak, VP del prodotto di Logitech for Business. “Rally Board 65 utilizza una tecnologia di mappatura spaziale 3D per concentrarsi sull’oggetto della riunione, evitando distrazioni esterne”.

I sensori integrati in Rally Board 65 rilevano la presenza delle persone, consentendo ai team IT di ottenere dati accurati sull’uso degli spazi video da parte dei dipendenti. Inoltre, questi sensori analizzano dati ambientali come umidità, temperatura e livelli di CO2, assegnando un indice di salute della stanza e, in futuro, un punteggio energetico dello spazio. Forniranno poi raccomandazioni per migliorare la ventilazione, fare pause o ridurre il numero di posti nella stanza.

Le informazioni vengono trasmesse a Logitech Sync, una piattaforma centralizzata per consentire ai team IT di avere una visione globale dell’organizzazione, approfondire i dettagli delle prestazioni specifiche di una stanza e prenotare o liberare automaticamente gli spazi.

Approccio alla sostenibilità

Seguendo i principi del Design for Sustainability, Rally Board 65 è stata progettata per ridurre al minimo il suo impatto ambientale, utilizzando fino al 41% di plastica riciclata, alluminio a basse emissioni di carbonio, tessuti riciclati e imballaggi certificati FSC.

I benefici ambientali vanno oltre il design fisico. Il sistema radar di Rally Board 65 consente al dispositivo di passare automaticamente a uno stato a basso consumo energetico quando non ci sono persone nei dintorni, riducendo significativamente il consumo energetico degli edifici commerciali dei clienti.

Prezzi e disponibilità

Rally Board 65 sarà disponibile a partire da maggio 2025 al prezzo di 8.499 euro tramite distributori e rivenditori autorizzati e sul sito Logitech.

Le funzionalità di rilevamento dell’occupazione, dello stato di salute della stanza e dell’energia sono disponibili anche in un dispositivo indipendente, Logitech Spot.