Uranium Backup celebra il World Backup Day con uno sconto speciale

“Nessuna tecnologia connessa a internet è inattaccabile”: è ciò che sostiene Abhijit Naskar, uno dei più famosi neuroscienziati al mondo. Questo è il motivo per cui la sicurezza va considerata in maniera prioritaria, adottando misure e strumenti che proteggano i tuoi beni digitali. Per fronteggiare questa situazione, in occasione del World Backup Day, dal 27 al 31 marzo 2023, utenti da tutto il mondo potranno acquistare le edizioni Gold o Professional di Uranium Backup con uno sconto del 25%.



Uranium Backup è il software di backup per Windows, che consente di mettere al sicuro i dati personali e aziendali. È disponibile in diverse edizioni, tra cui una Free per il backup di file e cartelle.

Perché oltre 100mila utenti scelgono Uranium Backup dal 2006?

È semplice e sicuro : intuitivo e facile da usare, non richiede conoscenza tecnica per eseguire backup e ripristino e supporta la crittografia AES 256-bit per proteggere i tuoi dati secondo standard di sicurezza internazionali.

: intuitivo e facile da usare, non richiede conoscenza tecnica per eseguire backup e ripristino e supporta la crittografia AES 256-bit per proteggere i tuoi dati secondo standard di sicurezza internazionali. È versatile : sono disponibili numerose opzioni di backup oltre a quello di file e cartelle. Tra queste, il backup di macchine virtuali, dei principali database ed il Drive Image. Molteplici anche le destinazioni per il salvataggio delle copie, tra cui i principali storage Cloud, NAS, hard disk, server FTP e nastri.

: sono disponibili numerose opzioni di backup oltre a quello di file e cartelle. Tra queste, il backup di macchine virtuali, dei principali database ed il Drive Image. Molteplici anche le destinazioni per il salvataggio delle copie, tra cui i principali storage Cloud, NAS, hard disk, server FTP e nastri. È personalizzabile: offre una vasta gamma di funzionalità destinate ad adattarlo a tutte le esigenze quali la possibilità di programmare i processi di salvataggio, la compressione e la crittografia dei dati e la possibilità di eseguire backup completi, differenziali o incrementali.

Come fare? Basta selezionare i prodotti desiderati ed inserire il codice WORLDBACKUPDAY2023 nella pagina di checkout.