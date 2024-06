Videoproiettori Epson: approfitta del cashback fino al 31 luglio!

Non perderti un’azione, un’emozione e l’occasione di passare momenti coinvolgenti con i tuoi amici e parenti. L’estate 2024 si preannuncia ricca di eventi sportivi: cosa c’è dunque di meglio che vivere gare e partite con i videoproiettori che ci portano al centro degli eventi sportivi con immagini nitide, molto luminose e di grandi dimensioni?

Leader in questo settore dal 2001, Epson possiede una gamma di soluzioni ampia e articolata, per tutte le esigenze e per tutte le tasche, anche grazie al cashback che permette di risparmiare.

“In occasione dei grandi eventi sportivi che accompagneranno l’estate”, afferma Massimiliano Carvelli, Head of Sales Consumer and Channel di Epson Italia, “proponiamo alta qualità e versatilità dei videoproiettori, e convenienza grazie al cashback pensato ad hoc per gli amanti dello sport: in breve i migliori videoproiettori Epson per vivere appieno le emozioni che solo lo sport è capace di dare“.

Optare per l’acquisto di un videoproiettore assicura non solo un’esperienza coinvolgente su grande schermo da vivere in casa, ma anche vantaggi in termini estetici: niente più schermi neri appesi alle pareti, ma soltanto proiezioni di impatto per un coinvolgimento a 360 gradi. Non solo: grazie al design semplice e lineare, il videoproiettore diventa il sostituto ideale della TV tradizionale.

I videoproiettori inclusi nel cashback: peculiarità e vantaggi

Sono dieci i videoproiettori selezionati per l’iniziativa del cashback: dai modelli ideali per l’utilizzo in ambiente domestico e lavorativo a quelli particolarmente adatti per l’intrattenimento a casa, fino ai due videoproiettori laser portatili della linea EpiqVision Mini, estremamente comodi da trasportare da una stanza all’altra o a casa di amici e vicini.

Epson CO-W01, CO-FH01, CO-FH02 e EB-FH06 sono modelli utilizzabili sia per l’ufficio sia a casa, e si contraddistinguono per l’estrema versatilità di utilizzo, per la capacità di proiettare in grande – addirittura fino a 391 pollici per CO-FH01 e CO-FH02 – e per le loro dimensioni compatte, che ne facilitano il trasporto. Con il loro design semplice e pulito si inseriscono perfettamente in qualsiasi ambiente.

I videoproiettori EH-TW7000, EH-TW7100, EH-LS650B (nero) e EH-LS650W (bianco) sono invece particolarmente adatti per una coinvolgente esperienza su grande schermo a casa. Colori vivaci e luminosi, neri profondi e ombre ben definite regalano proiezioni straordinarie, quasi a far sentire gli spettatori all’interno della competizione. Le immagini di grande effetto sono il risultato della tecnologia Epson 3LCD, che ha una resa luminosa dei colori (CLO) pari a quella del bianco (WLO), per la massima naturalezza delle immagini. EH-LS650 è un modello dal design elegante, caratterizzato dall’ottica ultracorta: posizionato a pochi centimetri dalla parete proietta, grazie anche alla risoluzione PRO-UHD 4K, immagini straordinariamente nitide sino a 120” di diagonale. Integra inoltre il sistema operativo Android TV e la tecnologia sonora di Yamaha, per un’esperienza audiovideo completa.

I videoproiettori EF-11 ed EF-12 (dotato di suono Yamaha e Android TVTM) permettono infine di proiettare sulle pareti come sul soffitto, per la massima libertà di utilizzo. Eleganti, leggeri e compatti, sono dotati della tecnologia laser 3LCD, che assicura immagini ancora più nitide e luminose. Non solo: con le loro ridottissime dimensioni (solo 175x65x175 mm per l’EF-11 e 175x135x175 mm per l’EF-12) e un peso rispettivamente di 1,2 kg e 2,1 kg, possono inoltre essere spostati facilmente da una stanza all’altra o portati comodamente a casa di amici per vivere insieme e ovunque gli eventi sportivi.

“Grazie a questa ampiezza di gamma”, conclude Massimiliano Carvelli, “Epson è sempre più in grado di soddisfare qualsiasi esigenza: che si tratti di persone alla ricerca di una soluzione versatile e facile da spostare o che desiderano vivere le emozioni dello sport in grande oppure che vogliono avere un videoproiettore al posto della TV, troveranno sempre un prodotto adatto e in linea con le loro necessità“.