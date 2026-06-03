ZX80: Getac amplia la famiglia di tablet fully rugged da 8 pollici con due nuovi modelli

Getac, fornitore di soluzioni informatiche rugged e di mobile video solutions, nonché produttore con avanzate competenze interne, ha ampliato la gamma di tablet fully rugged ZX80 da 8 pollici con il lancio dei nuovi prodotti ZX80W e ZX80W-EX – due dispositivi Windows 11 leggeri e progettati per l’utilizzo in mobilità, basati su architettura ARM.

Con questo lancio, Getac risponde alla crescente domanda dei clienti di soluzioni rugged fanless ed efficienti dal punto di vista energetico, basate su Windows 11 e adatte a un’ampia gamma di ambienti e scenari industriali, tra cui difesa, utilities, trasporti e logistica.

Basati su architettura ARM a basso consumo energetico

ZX80W e ZX80W-EX integrano l’innovativa piattaforma QCS6490 di Qualcomm®, basata su architettura ARM, rinomata per l’elevata efficienza energetica e le prestazioni per watt. Il risultato è un’esperienza di calcolo rapida e fanless, che consente agli utenti di lavorare senza interruzioni per lunghi periodi di tempo, anche da località remote dove l’accesso alla ricarica è limitato. Entrambi i dispositivi dispongono inoltre di 12 GB di memoria LPDDR5 integrata per un multitasking fluido, mentre i 256 GB di storage UFS offrono un’ampia capacità di archiviazione locale.

Funzionalità Windows 11 in un form factor compatto

ZX80W mette in evidenza il potere trasformativo di Windows on ARM nel settore rugged. In passato, garantire tutte le funzionalità Windows sul campo richiedeva processori molto potenti ad alto consumo energetico. Grazie all’eccezionale efficienza termica ed energetica di ARM, ZX80W integra Windows 11 IoT Enterprise LTSC in uno chassis straordinariamente compatto e fanless. La differenza per i clienti è significativa: ZX80W offre sicurezza rugged e compatibilità applicativa di un vero ecosistema Windows e unisce leggerezza, maneggevolezza e autonomia per un intero turno di lavoro, caratteristiche finora riservate solo ai dispositivi Android.

Intelligenza Edge basata su AI

ZX80W e ZX80W-EX integrano Qualcomm AI Engine di sesta generazione per abilitare funzionalità di intelligenza artificiale in tempo reale direttamente on the edge. La NPU Qualcomm® Hexagon offre un riconoscimento visivo ad alta velocità con analisi in tempo reale e l’automazione integrata nel dispositivo, per massimizzare la produttività negli ambienti operativi più impegnativi e ridurre la dipendenza dal cloud, assicurando così un’elaborazione più rapida e affidabile quando la connessione Internet è instabile o non disponibile.

Questa potente funzionalità edge rende entrambi i dispositivi ideali per diversi scenari d’uso, tra cui il controllo di volo dei droni nel settore utility, la gestione predittiva degli asset (o in ambienti pericolosi con ZX80W-EX) e la gestione degli Electronic Logging Devices (ELD) nel settore trasporti e logistica.

Fully rugged, pronti per l’utilizzo outdoor

Come tutti i dispositivi Getac, ZX80W e ZX80W-EX sono nativamente rugged per eccellere in ambienti dove molti altri dispositivi non funzionerebbero. Entrambi sono certificati MIL-STD-810H e IP67, resistono a vibrazioni e cadute fino a 1,8 m, dispongono di un display leggibile alla luce del sole e offrono il funzionamento in un ampio range di temperature (ZX80W: da -29°C a +63°C, ZX80W-EX: da -21°C a +55°C). Nonostante ciò, ZX80W pesa solo 590 g, mentre ZX80W-EX pesa 780 g, risultando estremamente leggeri per un utilizzo prolungato sul campo.

Inoltre, ZX80W-EX è certificato ATEX/IECEx Zona 2/22 per offrire la sicurezza degli operatori in ambienti pericolosi e/o potenzialmente esplosivi. Ulteriori caratteristiche di sicurezza intrinseca includono il vetro del display più spesso di 0,6 mm per una maggiore resistenza, cover posteriore rinforzata per un’elevata protezione dagli urti, copertura sicura delle porte del connettore docking principale e sigilli in mylar su tutte le viti esposte.

“Un’efficace trasformazione digitale richiede di estendere il cuore dei sistemi aziendali direttamente sul campo”, afferma James Hwang, Presidente di Getac. “La serie ZX80W è progettata per supportare questa visione. Offrendo un form factor da 8 pollici con l’efficienza comprovata di Windows on ARM, supportiamo le aziende a colmare il divario tra l’infrastruttura IT tradizionale e l’operatività sul campo. Dalle attività operative standard fino agli ambienti pericolosi, offriamo ai nostri clienti uno strumento versatile che rispetta i rigorosi standard aziendali in tema di sicurezza e prestazioni.”