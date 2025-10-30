Adobe e Google Cloud rivoluzionano la creazione di contenuti con l’AI

In occasione di Adobe MAX, il grande evento dedicato alla creatività, Adobe e Google Cloud hanno annunciato un’estensione della loro partnership per offrire la prossima generazione di tecnologie creative basate sull’intelligenza artificiale. La partnership unisce decenni di esperienza creativa di Adobe con i modelli AI avanzati di Google – inclusi Gemini, Veo e Imagen – per inaugurare una nuova era di espressione creativa. Attraverso questa collaborazione, gli utenti delle soluzioni Adobe, professionisti, creator, creativi e imprese, avranno accesso ai più recenti modelli AI di Google, integrati direttamente nelle app Adobe come Firefly, Photoshop, Express e Premiere. Le aziende che fanno leva sulle tecnologie di Adobe potranno anche accedere ai modelli tramite GenStudio e, in futuro, sfruttare Firefly Foundry per personalizzare e implementare modelli AI specifici per il brand che generano contenuti “on-brand” su larga scala.

Caratteristiche principali della partnership Adobe-Google Cloud

La collaborazione prevede:

Accesso ai modelli AI di Google nelle app Adobe : gli utenti avranno accesso ai più recenti modelli AI di Google all’interno delle app creative di Adobe, tra cui Firefly, Express, Photoshop e Premiere, nonché tramite GenStudio – per generare immagini più ricche e video di qualità superiore con precisione e controllo. Questo estende la strategia di partnership di Adobe, offrendo a creator, professionisti creativi e aziende maggiore flessibilità e la possibilità di lavorare con i migliori modelli AI del settore, il tutto all’interno dell’affidabile ecosistema creativo di Adobe.

: gli utenti avranno accesso ai più recenti modelli AI di Google all’interno delle app creative di Adobe, tra cui Firefly, Express, Photoshop e Premiere, nonché tramite GenStudio – per generare immagini più ricche e video di qualità superiore con precisione e controllo. Questo estende la strategia di partnership di Adobe, offrendo a creator, professionisti creativi e aziende maggiore flessibilità e la possibilità di lavorare con i migliori modelli AI del settore, il tutto all’interno dell’affidabile ecosistema creativo di Adobe. Personalizzazione dei modelli per i clienti enterprise di Adobe . Le aziende che usano le tecnologie Adobe potranno utilizzare i modelli AI di Google sulla piattaforma Vertex AI di Google Cloud e utilizzare i propri dati proprietari per un’ulteriore personalizzazione tramite Firefly Foundry. Questo approccio consente loro di costruire modelli AI specifici per il brand, capaci di generare esperienze di contenuto di alta qualità su larga scala. I modelli AI di Google su Vertex AI offrono garanzie solide sui dati dei clienti che non vengono utilizzati per addestrare i modelli dell’azienda.

. Le aziende che usano le tecnologie Adobe potranno utilizzare i modelli AI di Google sulla piattaforma Vertex AI di Google Cloud e utilizzare i propri dati proprietari per un’ulteriore personalizzazione tramite Firefly Foundry. Questo approccio consente loro di costruire modelli AI specifici per il brand, capaci di generare esperienze di contenuto di alta qualità su larga scala. I modelli AI di Google su Vertex AI offrono garanzie solide sui dati dei clienti che non vengono utilizzati per addestrare i modelli dell’azienda. Strategia congiunta di “go-to-market” : i due partner lavoreranno insieme per espandere l’accesso a queste innovazioni AI per i clienti di tutto il mondo. Attraverso attività di lancio coordinate, le aziende mostreranno come le loro capacità combinate consentono a professionisti, creator, creativi e aziende di migliorare la loro produzione creativa e ottenere risultati più efficaci.

: i due partner lavoreranno insieme per espandere l’accesso a queste innovazioni AI per i clienti di tutto il mondo. Attraverso attività di lancio coordinate, le aziende mostreranno come le loro capacità combinate consentono a professionisti, creator, creativi e aziende di migliorare la loro produzione creativa e ottenere risultati più efficaci. Partner per l’innovazione: le due aziende continueranno a collaborare come partner per l’innovazione.

L’annuncio segue la nuova partnership di Adobe con YouTube, che consentirà a milioni di creator in tutto il mondo di produrre contenuti straordinari e far crescere il proprio pubblico. La partnership porta gli strumenti di editing video di Premiere su YouTube Shorts attraverso un nuovo spazio di creazione, “Create for YouTube Shorts“, in arrivo presto nell’app mobile Premiere, consentendo ai creator di modificare, pubblicare e condividere facilmente video direttamente su YouTube Shorts per raggiungere nuovi pubblici e monetizzare la loro creatività.

Dichiarazioni

“In Adobe, creiamo strumenti che aiutano le persone a dare vita alle loro idee, e collaboriamo strategicamente con i principali innovatori del mondo per rendere quel percorso creativo ancora più potente“, ha dichiarato Shantanu Narayen, President and CEO Adobe. “La nostra partnership con Google Cloud combina il DNA creativo di Adobe con i modelli AI di Google per inaugurare una nuova era di espressione creativa per i creator e i professionisti creativi che utilizzano Firefly e le app Creative Cloud come Photoshop e Premiere. Consentirà inoltre ai brand di sviluppare i propri modelli proprietari con Firefly Foundry“.

“Siamo estremamente concentrati nel fornire ai clienti capacità AI creative avanzate“, ha affermato Thomas Kurian, CEO Google Cloud. “Integrando i modelli di Google direttamente nell’affidabile ecosistema creativo di Adobe, stiamo dando a tutti, dai creator e professionisti creativi ai grandi brand, gli strumenti e le piattaforme AI di cui hanno bisogno per accelerare i processi di creazione di contenuti e realizzare concetti creativi che prima erano impossibili“.