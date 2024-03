ANCL e Kyocera Document Solutions Italia digitalizzano i contratti di lavoro

La digitalizzazione dei documenti sta avendo enorme successo nelle aziende. Il risparmio del tempo di lavoro è notevole e offre agilità agli operatori. Kyocera Document Solutions Italia, specialista globale nelle soluzioni per la gestione documentale, annuncia di aver stretto una partnership con l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL), finalizzata allo sviluppo di nuovi modelli gestionali e organizzativi per gli studi di questa categoria professionale.

L’Associazione, rappresentativa dei Consulenti del Lavoro, copre quasi tutto il territorio nazionale, contando attualmente su 94 Unioni Provinciali, 16 Consigli Regionali e oltre 7.000 iscritti, che offrono la loro consulenza a circa 2 milioni di aziende.

Il Consulente del Lavoro esplica le proprie funzioni favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane e l’ANCL si pone l’obiettivo di accrescerne, svilupparne e valorizzarne l’immagine e le funzioni professionali.

Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il Consulente del Lavoro si è andato affermando nella completa gestione della risorsa umana nonché in materia di contabilità e consulenza fiscale, allargando l’ambito delle proprie competenze all’evoluzione delle normative.

Le esigenze di ANCL

Questo sviluppo ha fatto nascere l’esigenza di nuovi strumenti tecnologici e di un approccio continuo all’innovazione, che hanno portato l’ANCL e Kyocera Document Solutions Italia a collaborare per la promozione di attività congiunte volte a modernizzare la gestione, digitalizzazione e archiviazione dei documenti afferenti i rapporti di lavoro.

L’ANCL, in collaborazione con Kyocera Document Solutions Italia, mette a disposizione di tutti gli iscritti sul territorio nazionale, una piattaforma di gestione documentale in cloud con cui archiviare, indicizzare e ricercare velocemente i file.

Si tratta di Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), una soluzione SaaS a basso impatto economico, che permette la gestione dei documenti digitali in un archivio online senza la necessità di effettuare alcuna installazione locale. Grazie al cloud, consente un accesso rapido e sicuro ai documenti tramite un browser web o applicazione, migliorando la flessibilità e le prestazioni attraverso il pieno controllo sui documenti.

I vantaggi della digitalizzazione dei documenti

KCIM prevede la condivisione fra gli utenti autorizzati, è subito operativo e libera il tempo da dedicare ad altre attività, con un risparmio del 90% dei tempi di lavoro. Il Consulente del Lavoro dell’ANCL può accedere alla piattaforma tramite un account personale e caricare i documenti (contratti, circolari, verbali…), tenendo traccia di ogni modifica attraverso l’ultima versione del documento.

La soluzione permette, inoltre, di raggiungere le parti firmatarie in modo semplice e veloce e gestisce l’archiviazione digitale di ogni documento, curandone l’intero percorso di Firma Elettronica Qualificata e rendendolo valido ai fini legali, integrandosi al servizio di Conservazione Sostitutiva.

I vantaggi derivanti dalla possibilità di accesso ai documenti e di firma dei contratti da remoto sono notevoli in termini di riduzione dei costi di trasferta e di tempo di gestione di ogni documento, nonché di miglioramento del servizio.

Dichiarazioni

“Abbiamo lavorato insieme all’ANCL per disegnare una soluzione specifica per l’attività professionale dei Consulenti del Lavoro, che può davvero rivoluzionare l’approccio lavorativo incrementando ulteriormente l’efficienza e l’accuratezza per un servizio migliore alla clientela”, ha commentato Andrea Contarini – Marketing Director di Kyocera Document Solutions Italia. “La nostra soluzione offre una vera e propria scrivania virtuale dalla quale i professionisti possono gestire l’intero ciclo del documento, godendo di tutti i benefici della digitalizzazione”.

Il Presidente Nazionale ANCL, Dario Montanaro, ha poi aggiunto: “L’ANCL si impegna, da anni ormai, in favore della digitalizzazione e della semplificazione dei processi all’interno degli Studi Professionali dei Consulenti del Lavoro al fine di proteggerne il valore e di mettere in luce la qualità della prestazione professionale svolta. La collaborazione sinergica con Kyocera Document Solutions Italia si inserisce in questo solco che nel tempo abbiamo tracciato e rappresenta un ulteriore passo verso la garanzia di un ancor più effettivo e completo supporto dei Consulenti del Lavoro nostri iscritti e contribuirà a mostrare quanto la sperimentazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia siano assolutamente necessarie e irrinunciabili per il professionista”.

L’ANCL e Kyocera Document Solutions collaboreranno anche nello svolgimento di attività formative congiunte, al fine di promuovere la digitalizzazione e l’archiviazione della documentazione dei rapporti di lavoro, oltre che in materia di sostenibilità ambientale e sociale.