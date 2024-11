Apeos Connect: il nuovo Software Development Kit di FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation ha annunciato il lancio di Apeos Connect, un nuovo Software Development Kit (SDK) concepito per una facile integrazione nelle nuove stampanti multifunzione (MFP) serie Apeos attraverso gli ambienti Apeos iiX ed eXtensible Customize Platform (XCP). Primo nel suo genere, questo SDK consente a sviluppatori e fornitori di soluzioni di creare applicazioni e soluzioni di stampa personalizzate, offrendo maggiore flessibilità e funzionalità snellite per rispondere alle svariate esigenze delle aziende moderne.

Progettato come servizio di supporto allo sviluppo per aziende che vogliono rendere i loro servizi compatibili con le stampanti multifunzione serie Apeos, il programma offre agli sviluppatori di software le risorse e gli strumenti essenziali per creare soluzioni su misura per collegare la serie Apeos con servizi esterni. Usando tecnologie standard come i protocolli XML e SOAP, Apeos Connect accelera il processo di integrazione, riducendo tempi e sforzo.

Caratteristiche principali di Apeos Connect

Ambiente Apeos iiX: Questo ambiente consente di collegare senza soluzione di continuità le stampanti multifunzione serie Apeos a servizi Web esterni, migliorando la compatibilità con applicazioni di terzi attraverso specifiche aperte.

Ambiente XCP: Gli sviluppatori possono personalizzare le funzioni delle stampanti multifunzione serie Apeos senza modificare il firmware installando plug-in Java. Questo permette modifiche flessibili, come interfacce utente personalizzate e funzionalità avanzate, con tempi di sviluppo minimi.

Ambiente di sviluppo e test: Apeos Connect offre un simulatore cloud gratuito che riproduce il comportamento delle stampanti multifunzione, permettendo agli sviluppatori di testare le applicazioni in un ambiente virtuale senza bisogno di dispositivi fisici.

Supporto completo: Diventando membri del programma, si ha accesso a informazioni tecniche dettagliate, librerie, codice campione e assistenza continua. L’assistenza post-vendita è fornita via e-mail e attraverso il sito Web ufficiale FUJIFILM Business Innovation.

Piani e prezzi di Apeos Connect

Sono disponibili due piani di Apeos Connect, entrambi gratuiti per cinque anni per i candidati approvati. Il “piano base” di Apeos Connect offre assistenza per informazioni e specifiche tecniche, mentre il “piano opzione” include SDK completo, accesso al simulatore cloud e servizi di supporto avanzati.

Come affiliarsi

Gli sviluppatori e i fornitori di soluzioni interessati possono fare domanda di affiliazione al programma Apeos Connect inviando l’apposito modulo disponibile qui. Una volta confermata l’ammissibilità, i partecipanti avranno accesso alla suite completa di risorse e strumenti di sviluppo.