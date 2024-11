Le stampanti multifunzione Apeos arrivano anche in Francia e Spagna

Gli ambienti di lavoro moderni hanno bisogno di tecnologie affidabili, sostenibili e sicure, anche e soprattutto quando parliamo di stampanti multifunzione.

Fujifilm Europe ha annunciato in data odierna il lancio della serie di stampanti multifunzione per ufficio di alta qualità Apeos in Francia e Spagna. Sulla scia del successo del lancio in Italia e nel Regno Unito lo scorso aprile, la serie Apeos ora offre alle aziende dei quattro paesi soluzioni di stampa innovative progettate per migliorare la produttività, la sicurezza e la sostenibilità.

Sviluppata da FUJIFILM Business Innovation, fornitore di stampanti multifunzione A3 nella regione Asia-Pacifico, la serie Apeos offre affidabilità e prestazioni eccezionali. La gamma include le serie di stampanti A3 Apeos C7070 e C3060 e la serie di stampanti A4 Apeos C4030.

La serie Apeos di alto valore è il riflesso della comprensione di Fujifilm del luogo di lavoro moderno e delle sue mutevoli esigenze. Queste stampanti si integrano facilmente in diversi ambienti di ufficio, supportando funzionalità di lavoro da remoto, migliorando la produttività con comandi intuitivi e dando priorità alla sicurezza dei dati attraverso solide misure di protezione.

“Abbiamo sfruttato lo slancio del lancio iniziale in Europa per portare la serie Apeos anche in Francia e Spagna”, spiega Taku Ueno, Senior Vice President, Device Technology Division, FUJIFILM Europe. “Siamo certi che la serie Apeos consentirà alle aziende in Europa di ottimizzare il flusso di lavoro e raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità“.

Frutto di decenni di expertise nell’imaging e nella stampa di Fujifilm, l’ultra affidabile gamma Apeos promuove la sostenibilità attraverso il suo design e le sue caratteristiche migliorate. Funzionamento ad alta efficienza energetica, consumo ridotto di toner e attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale sottolineano l’impegno di Fujifilm alla produzione responsabile e a soluzioni sostenibili.

Taku Ueno aggiunge: “La serie Apeos concretizza l’impegno di Fujifilm all’innovazione e alla soddisfazione dei clienti. Le stampanti sono progettate per integrarsi facilmente negli ambienti di lavoro moderni, offrendo maggiore produttività, sicurezza solida e caratteristiche avanzate che permettono alle aziende di raggiungere i loro obiettivi“.

Caratteristiche principali della serie Apeos