Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha annunciato oggi prezzi dedicati e nuove risorse per i service provider che implementano Express Wi-Fi di Facebook, la piattaforma Software-as-a-Service, end-to-end che aiuta gli operatori mobili, satellitari e internet service provider a gestire al meglio le loro reti e i servizi Wi-Fi, in modo che possano costruire, far crescere, funzionare e monetizzare i loro servizi di rete in modo sostenibile e scalabile. La piattaforma Express Wi-Fi viene utilizzata in più di 30 paesi, collegando milioni di persone in tutto il mondo.

In qualità di partner di canale ufficiale per la piattaforma Express Wi-Fi, Cambium Networks sta potenziando i servizi che fornisce ai propri clienti collaborando con i service provider per accelerare le implementazioni di Express Wi-Fi. Nel 2020, Cambium Networks ha annunciato la collaborazione con Tizeti Network Limited per espandere l’uso di Express Wi-Fi in Africa. “Siamo in grado di implementare piani molto convenienti”, ha affermato Kendall Ananyi, fondatore e CEO di Tizeti Network Limited, il principale operatore Wi-Fi pubblico della Nigeria. “Siamo in grado di raggiungere questo obiettivo grazie alle apparecchiature ad elevata efficienza sul capitale investito di Cambium Networks. Express Wi-Fi e la tecnologia Cambium Networks hanno aperto un nuovo mercato di abbonati e ora siamo in grado di connettere più di due milioni di utenti tramite Express Wi-Fi “.

La piattaforma Express Wi-Fi può essere offerta dai distributori Cambium Networks che supportano i service provider in Messico, America centrale e meridionale, Caraibi, Africa e in alcune aree dell’Asia. Le aree di utilizzo di Cambium Networks Express includono la connettività pubblica, l’istruzione e le piccole e medie imprese.

Il programma Express Wi-Fi è disponibile per:

• Operatori di rete mobile (Mobile Network Operators ) che desiderano consentire alle unità locali di adattare le soluzioni ai rispettivi mercati di riferimento

• Operatori di rete mobile virtuale (Mobile Virtual Network Operators ) che vogliono migliorare l’offerta di piani mobili con l’accesso a hotspot Wi-Fi

• Internet service provider che creano comunità di hotspot Wi-Fi per integrare il servizio di connettività residenziale

• Provider di servizi Internet satellitari VSAT che raggiungono località remote dotate di accesso Wi-Fi

“L’espansione dell’accesso Wi-Fi è un elemento chiave per consentire una connettività globale migliore e più ampia”, ha affermato David Botha, Connectivity Partnerships, di Facebook. “La piattaforma Express Wi-Fi consente ai service provider e agli operatori di fornire un ottimo Wi-Fi che è conveniente per i loro clienti e sostenibile per le loro attività. La nostra partnership su Express Wi-Fi con Cambium Networks è fondamentale per offrire un Wi-Fi più veloce, di qualità superiore e più conveniente alle persone di tutto il mondo “.

“Con la piattaforma Express Wi-Fi abbiamo visto come la connettività estesa può trasformare rapidamente le comunità collegando le persone e responsabilizzando le imprese locali”, ha affermato Daran Hermans, Director of Product Line Management di Cambium Networks. “Cambium Networks fornisce una struttura completa di fixed wireless access a banda larga, Wi-Fi e gestione cloud centralizzata che può essere implementata rapidamente per migliorare qualsiasi comunità”.

I service provider che adottano Cambium Networks Express Wi-Fi potranno:

• Ridurre al minimo i costi per iniziare con prezzi speciali sulle apparecchiature di valutazione

• Accedere a prezzi speciali per le implementazioni Wi-Fi Express

• Disporre del supporto tecnico Cambium Care Pro su access point e relativa configurazione, test e operatività Wi-Fi Express

• Accedere gratuitamente ai materiali di formazione