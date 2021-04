A partire da venerdì 23 Aprile, ogni due settimane, tornano gli appuntamenti online sul blog di Cambium Networks con i Friday Smart Update.

Sfruttando le tecnologie oggi disponibili, Cambium offre ai partner e ai clienti finali la possibilità di acquisire gli strumenti di informazione e approfondimento indispensabili per cogliere le occasioni di business e risolvere i problemi, nonostante le perduranti difficoltà di incontro e confronto personale.

Gli approfondimenti saranno dedicati a temi di grande interesse per la “wireless community” italiana di Cambium: ogni puntata live, sarà curata a turno da una coppia di esperti tra Marco Olivieri, Marco Bonaventura, Max Moccia, Leo Semeraro e Fabio Troi.

Gli interventi saranno visibili anche in seguito in un apposito archivio.

• 23 Aprile: ePMP Novità e Update

• 7 Maggio: PMP450 update e lancio cnMatrix TX tower switch

• 21 Maggio: Wi-Fi Enterpirse e posizionamento sui mercati verticali

• 4 Giugno: Piattaforme di management: SWIFT, cnMaestro Essential, cnMaestroX e XMS

• 18 Giugno: Videosorveglianza, smart city con cnVision

• 2 Luglio: Carrier & Provider technology

• 16 Luglio: High capacity PTP

“Il successo riscontrato dall’edizione precedente ci ha stimolati a produrre nuovi contenuti dedicati al mercato italiano”- sottolinea Marco Olivieri, Regional Sales Director di Cambium Networks – ”Siamo convinti che i Friday Smart Update possano costituire un appuntamento utile e stimolante per la nostra community, sia per i partner commerciali come per gli utilizzatori finali delle nostre soluzioni, vecchi e nuovi”

Qui il link alla pagina per registrarsi agli eventi.