Cisco presenta i nuovi dispositivi dedicati al lavoro ibrido

Da qualche anno il lavoro ibrido ha preso sempre più piede e, questa tendenza, non accenna ad arrestarsi. Per poter collaborare in modo fluido le aziende e i suoi collaboratori hanno bisogno di dispositivi all’avanguardia dotati delle più innovative funzionalità. Per rispondere a queste esigenze Cisco lancia sul mercato due nuovi dispositivi, concepiti per fornire esperienze di collaborazione sempre più efficienti. Da una parte il nuovo Cisco Board Pro G2, un dispositivo di collaborazione potenziato dall’intelligenza artificiale e touch; dall’altra il Cisco Desk Phone serie 9800, un telefono realizzato per offrire esperienze di collaboration personalizzate e fluide.

Secondo una ricerca Cisco oltre il 50% dei datori di lavoro e dei dipendenti intervistati ritiene che l’ufficio non sia dotato della tecnologia necessaria per garantire una collaborazione proficua e, in tal senso, le serie Cisco Board Pro G2 e Cisco Desk Phone 9800 abilitano modelli di lavoro ibrido innovativi e permettono una riconfigurazione degli spazi di lavoro a favore di una collaborazione immersiva ed efficiente.

“Stiamo ampliando il nostro portfolio di dispositivi per la collaborazione nell’ottica di offrire esperienze innovative in qualsiasi punto dell’ufficio, dagli spazi di lavoro individuali alle sale riunioni di ogni dimensione e configurazione, integrando l’intelligenza artificiale sin dalla fase di progettazione”, ha dichiarato Jeetu Patel, Executive Vice President e General Manager di Cisco Security and Collaboration.

Cisco Board Pro G2

Nell’era del lavoro ibrido, gli spazi di lavoro devono essere dotati di tutto il necessario per offrire esperienze di collaborazione coinvolgenti e Distance Zero, ovvero a prescindere dal luogo in cui si lavora. Cisco Board Pro G2 è un dispositivo multifunzione, potenziato dall’intelligenza artificiale e progettato per un’ampia gamma di spazi di lavoro di piccole e medie dimensioni, tra cui, sale riunioni, aule e altro ancora. Questa lavagna per collaborazione all-in-one e touch, offre la stessa esperienza di qualità a tutti coloro che partecipano a un meeting di lavoro, sia che siano seduti intorno al tavolo in una sala riunioni o che partecipino da remoto. Cisco Board Pro G2 offre inoltre:

Visuale inclusiva e ampliata : Board Pro G2 è dotata di un sistema intelligente di telecamere a doppia lente da 96 megapixel grazie alle quali i partecipanti da remoto hanno una migliore visuale delle persone presenti nella stanza. La nuova funzionalità AI Virtual Zoom utilizza l’elaborazione avanzata delle immagini per estendere la portata della telecamera in ambienti più ampi senza compromettere la qualità video. Inoltre, i nuovi layout multi-stream in Webex Meeting consentono di avere contemporaneamente una panoramica dell’intera sala e un primo piano del relatore.

: oltre a fornire una visuale della videocamera e un audio ottimizzati, sono integrati un chipset e un motore di elaborazione NVIDIA che garantiscono una qualità video cristallina, prestazioni superiori e una migliore capacità di esecuzione delle applicazioni web. Collaborazione flessibile : con il nuovo dispositivo è possibile effettuare videoconferenze, annotazioni interattive e usufruire di lavagne digitali, il tutto con la certificazione Microsoft Teams Rooms e delle applicazioni di visual collaboration, Miro, Mural e Webex .

Desk Phone 9800 Series

Per adattarsi agli odierni modelli di lavoro e agli orari flessibili, gli uffici si sono evoluti da layout tradizionali a spazi aperti con scrivanie condivise. In tal senso, il telefono Cisco Desk Phone serie 9800 è stato progettato con l’obiettivo di offrire esperienze di collaborazione personalizzate e fluide e che possono essere utilizzati on-prem o su una piattaforma per le chiamate cloud. Oltre a portare su tutte le scrivanie funzionalità come la rimozione dei rumori di sottofondo potenziata dall’IA e audio di qualità, la serie 9800 offre:

Produttività e personalizzazione : esperienza personalizzata end-to-end grazie alla possibilità di prenotare le scrivanie in anticipo e di utilizzare il wayfinding per localizzarle. È possibile prenotare una scrivania in Cisco Spaces o scansionare un codice QR per effettuare il check-in, visualizzare i contatti e la cronologia delle chiamate e connettersi al proprio calendar per partecipare a qualsiasi riunione con la semplice pressione di un tasto. I telefoni sono inoltre dotati di un tasto di accesso rapido personalizzabile.

: il dispositivo garantisce protezione per un accesso sicuro e cifratura end-to-end per le riunioni e le chiamate grazie all’hardware per una cifratura sicura, una novità assoluta nel settore dei telefoni aziendali. Esperienze utente semplificate e fluide : grazie a oltre 20 anni di esperienza e a 100 milioni di unità consegnate, è stato realizzato un design elegante e moderno, classico e conosciuto a molti. Grazie al nuovo software PhoneOS di Cisco, è possibile passare senza problemi da una scrivania a uno spazio riunioni RoomOS , senza compromettere la qualità dell’esperienza.

: la serie 9800 è semplice da implementare e gestire, fornendo agli amministratori IT un unico dispositivo per la prenotazione delle postazioni e le chiamate aziendali, così come una soluzione più connessa, gestibile e conveniente. La serie è inoltre dotata di zero-touch provisioning e di una maggiore visibilità per identificare e risolvere facilmente i problemi grazie a . Sostenibilità: i Cisco Desk Phone serie 9800 sono telefoni altamente sostenibili, realizzati con oltre il 74% di plastica riciclata post-consumo (PCR). Sono inoltre dotati di nuove modalità a basso consumo per garantire un’efficienza energetica ottimale e forniscono informazioni sul consumo energetico e sulle emissioni di anidride carbonica tramite Control Hub. Inoltre, due telefoni di questa serie hanno ricevuto la certificazione EnergyStar, mentre la certificazione completa della serie è prevista per quest’anno.

Sia Board Pro G2 che Cisco Desk Phone serie 9800 si integrano con Cisco Spaces e Control Hub, semplificando la gestione IT e fornendo informazioni che consentono ai team IT di prendere decisioni informate sugli investimenti tecnologici nel luogo di lavoro.