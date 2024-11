Copenhagen 2: un’esperienza audio senza interruzioni

Urbanista, il marchio audio lifestyle svedese, introduce Copenhagen 2, la seconda generazione dei suoi auricolari true wireless più eleganti.

Ispirati alla città nota come la capitale del look cool scandivo, Copenhagen 2, sono stati rimodernati nel design e nelle funzionalità per donarti un’esperienza musicale unica e indimenticabile.

Esperienza audio coinvolgente e dinamica con gli auricolari Copenhagen 2

Progettati con driver dinamici da 12 mm, Copenhagen 2 consentono di ascoltare la tua musica preferita con un audio potente e preciso per un’ampia varietà di generi o contenuti audio.

Grazie ai tre profili preimpostati dell’equalizzatore, puoi personalizzare la tua esperienza musicale: Default per un suono naturale, Bass Boost per una maggiore profondità delle basse frequenze e Treble Boost per una maggiore chiarezza delle alte frequenze.

Copenaghen 2 sono inoltre dotati di 4 microfoni interni in grado di diffondere la voce con chiarezza e precisione durante le telefonate e in combinazione con la tecnologia di riduzione del rumore, assicurano chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più affollati.

Creati per la vita in movimento

Con Copenaghen 2, puoi vivere un’esperienza audio ininterrotta grazie alla connessione Bluetooth Multipoint che ti permette di passare agevolmente da un dispositivo all’altro.

Il Bluetooth 5.4 offre una connessione wireless più stabile su distanze maggiori, una maggiore efficienza energetica e minori interferenze.

Caratterizzati da un’estetica semplice ed elegante, Copenhagen 2 valorizzano ogni diverso stile e look. Disponibili in 3 eleganti colori, scegli tra il classico Midnight Black o i nuovissimi Cloud White e Lavender Purple.

Comfort assoluto per tutto il giorno con Copenhagen 2

Con un perfetto equilibrio tra stile e funzionalità, gli auricolari Copenaghen 2 si adattano perfettamente ad ogni tipologia di orecchio e per un utilizzo prolungato durante il corso di tutta la giornata.

Grazie alla loro vestibilità confortevole e stabile, gli auricolari sono l’accessorio audio di tendenza perfetto per la vita in movimento e di cui non puoi fare a meno.

Accompagnandoti con stile, Copenhagen 2 offrono 7 ore di riproduzione con una sola ricarica e in abbinamento con l’elegante custodia di ricarica per altre 29 ore, per un totale di ben 36 ore di autonomia.

Disponibilità

Disponibili online e presso i rivenditori di tutto il mondo, Copenhagen 2 sono disponibili all’eccezionale prezzo di 49 euro.

Caratteristiche principali