CrowdStrike lancia Jet mobile app per i partner

CrowdStrike, società americana di cybersecurity specializzata nella protezione di endpoint, cloud, identità e dati tramite una piattaforma basata su intelligenza artificiale e threat intelligence, ha lanciato Jet, la sua app mobile dedicata ai partner, che trasforma il modo in cui i partner collaborano, vendono e crescono insieme a CrowdStrike. Ora disponibile su Apple App Store e Google Play, Jet riunisce in un’unica esperienza in tempo reale l’origine delle opportunità commerciali, la chiusura dei contratti, i premi e gli strumenti di abilitazione, consentendo ai partner di cogliere le opportunità nel momento stesso in cui si presentano.

L’ecosistema di partner di CrowdStrike è fondamentale per la crescita dell’azienda, e Jet accelera ogni fase dell’esperienza dei partner. Attività che prima richiedevano più sistemi, processi manuali e follow-up ritardati possono ora essere completate in pochi secondi: i premi passano dalla posta tradizionale, alla casella email, fino al wallet digitale, direttamente sul telefono del partner.

“La velocità è tutto, sia nella cybersecurity sia nel modo in cui si fa business,” ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike “Con Jet, portiamo CrowdStrike nel flusso di lavoro reale dei nostri partner. Possono cogliere opportunità sul momento, accelerare le trattative e ricevere ricompense immediate. È così che facciamo crescere il nostro ecosistema: rendendo più semplice per i partner avere successo con CrowdStrike.”

Jet offre le seguenti funzionalità nel processo di vendita dei partner:

Origine e chiusura delle trattative in tempo reale: i partner possono registrare opportunità in meno di 30 secondi, riducendo drasticamente il tempo e lo sforzo necessari per ottenere protezione sulle trattative e incentivi, riuscendo così a catturare più opportunità sul momento.

i partner possono registrare opportunità in meno di 30 secondi, riducendo drasticamente il tempo e lo sforzo necessari per ottenere protezione sulle trattative e incentivi, riuscendo così a catturare più opportunità sul momento. Esperienza partner unificata: monitoraggio delle trattative, risorse di formazione, supporto e notifiche in tempo reale sono riuniti in un’unica interfaccia, permettendo ai partner di seguire i progressi, accedere ai contenuti e interagire con i team CrowdStrike senza cambiare sistema.

monitoraggio delle trattative, risorse di formazione, supporto e notifiche in tempo reale sono riuniti in un’unica interfaccia, permettendo ai partner di seguire i progressi, accedere ai contenuti e interagire con i team CrowdStrike senza cambiare sistema. Premi immediati in denaro: tramite CrowdCard, i partner possono convertire i guadagni in contanti non appena le trattative vengono concluse, caricandoli su una carta ricaricabile accessibile tramite wallet digitali come Apple Wallet o Google Wallet.

“Jet cambierà il modo in cui vendiamo con CrowdStrike,” ha dichiarato Jim Finn, Vice President of Cybersecurity Sales preesso Presidio. “Porta l’innovazione di CrowdStrike direttamente nel processo di vendita, permettendoci di registrare opportunità in pochi secondi, monitorare le trattative in tempo reale e ricevere premi immediatamente. Come partner che gestisce una parte significativa del business tramite marketplace, è positivo vedere CrowdStrike adottare lo stesso approccio integrando nell’app insight e documentazione relativi ai marketplace. Questo livello di velocità, visibilità e allineamento cambia radicalmente il modo in cui interagiamo con i clienti e sviluppiamo nuove opportunità commerciali.”

L’app mobile Jet è disponibile su invito per i partner tramite Apple App Store e Google Play, per dispositivi iOS e Android.