Aikom Technology celebra a Rimini i suoi primi vent’anni

Si è conclusa mercoledì 6 maggio la Aikom Partner Conference 2026, l’evento che ha riunito a Rimini partner e vendor del settore ICT, telecomunicazioni, sicurezza e comunicazioni professionali per celebrare i vent’anni di Aikom Technology.

Nata come momento di incontro con il canale, la Aikom Partner Conference è oggi diventata un evento internazionale, con la partecipazione massiccia di ospiti provenienti da tutta Europa e non solo. Un risultato che conferma il percorso di crescita di Aikom e il progressivo rafforzamento della sua presenza nei mercati esteri.

L’edizione 2026 si è ispirata all’immaginario di Federico Fellini e, in particolare, alla metafora della “nebbia” tratta dal suo capolavoro Amarcord. Un invito ad attraversare l’attuale nebbia del mercato, caratterizzata da instabilità geopolitica e dalla rapida accelerazione dell’Intelligenza Artificiale, trasformando la paura in coraggio e l’incertezza in visione.

Il payoff “Shaping the Next” ha guidato l’intera conference, esprimendo la volontà di Aikom di interpretare il cambiamento e costruire nuove opportunità insieme al proprio ecosistema di partner e vendor. Durante l’evento, l’azienda ha condiviso la propria visione per i prossimi anni: evolvere da distributore specializzato a master distributor di riferimento per il Sud Europa e la Turchia, attraverso un portafoglio tecnologico integrato, servizi ad alto valore aggiunto, formazione del canale, digitalizzazione con AikomGo ed espansione internazionale.

La giornata del 6 maggio è stata dedicata al core business di Aikom Technology. I partecipanti hanno preso parte a sessioni tecniche, presentazioni e case study curati dai principali vendor a portafoglio. Il confronto diretto tra professionisti è stato favorito da un’area espositiva, dove gli ospiti hanno potuto testare le soluzioni, approfondire le tecnologie e comprenderne da vicino il funzionamento.

Non solo formazione e networking, ma anche esperienze culturali, conviviali e sportive. Gli ospiti sono stati accompagnati nel centro storico di Rimini per un itinerario esclusivo a bordo di trenini, alla scoperta dei luoghi della memoria felliniana, dal Borgo San Giuliano al Cinema Fulgor. La serata è poi proseguita con una cena di celebrazione al Rockisland, in una cornice affacciata sul mare. A chiudere l’evento, nel pomeriggio del 6 maggio, un momento di sport e aggregazione con il torneo “AikomGo Padel Challenge”.

Con questo evento, Aikom Technology rinnova il proprio impegno a supportare il canale nella trasformazione del mercato ICT, telecomunicazioni e sicurezza, continuando a costruire valore attraverso competenza, relazione e visione condivisa.