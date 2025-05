CoreTech è rivenditore ufficiale di Proxmox in Italia

CoreTech, azienda italiana specializzata nella fornitura di soluzioni IT per il mercato B2B, annuncia con entusiasmo la propria nomina a partner Proxmox per il canale in Italia.

Proxmox è un punto di riferimento nel settore delle soluzioni open source per la virtualizzazione e il backup, grazie a prodotti innovativi come Proxmox Virtual Environment (VE) e Proxmox Backup Server. L’accordo con Proxmox consente al partner di rafforzare ulteriormente la propria offerta verso system integrator, MSP, provider e rivenditori italiani.

I vantaggi della partnership tra CoreTech e Proxmox

Grazie a questa partnership, CoreTech offrirà:

Supporto tecnico in italiano;

Servizi di consulenza e progettazione;

Programmi di affiliazione e vantaggi esclusivi per il canale.

L’ingresso di CoreTech nel canale ufficiale di rivendita Proxmox rappresenta un’opportunità concreta per tutti gli operatori italiani che desiderano adottare o rivendere soluzioni open source di virtualizzazione con il supporto di un partner affidabile e orientato al mercato locale.

Dichiarazioni

“Diventare rivenditori ufficiali di Proxmox rappresenta un passo strategico per CoreTech. Lavoriamo da anni per affermare un modello di distribuzione orientato al valore, con soluzioni affidabili e supporto di alto livello. Ora possiamo offrire al canale italiano un partner solido per la distribuzione di Proxmox, un prodotto sempre più richiesto da chi punta su infrastrutture virtuali performanti e sicure”, ha dichiarato Roberto Beneduci, CEO di CoreTech.