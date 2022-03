Timenet: come migliorare e rendere efficienti le tecniche commerciali

Timenet, azienda specializzata nell’offrire soluzioni di connettività Internet e voce e operativa da oltre vent’anni, e Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, hanno organizzato un evento dedicato al miglioramento dei processi di vendita per il settore ICT e alle best practices da adottare per ottenere maggiori opportunità di vendita.

Il 30 marzo 2022 a Padova, le due aziende riuniranno, in un evento con posti limitati, diverse realtà operanti nel settore ICT, in modo da poter interagire, scambiare le proprie casistiche e risolvere insieme i casi specifici in modalità coaching. Questo appuntamento darà l’opportunità di fare networking e continuare a entrare in profondità nelle potenzialità da venditore di ognuno, con l’obiettivo di inserire una marcia in più alle attività commerciali delle aziende.

“Qualunque dialogo di vendita si scontra con le obiezioni: ci penso, troppo caro, non conosco il Brand, mi serve tempo e ognuna di queste si porta dietro altre motivazioni che, il più delle volte, difficilmente si è abituati a indagare”, dichiara Marco Ferraro, Direttore Commerciale di Timenet. “Scoprire come analizzarle, invece, in modo discreto ma efficace, è a nostro avviso fondamentale in modo da avere tutte le informazioni sul tavolo e poter così rispondere alle obiezioni in modo strategico”.

Il risultato desiderato è lasciare spiazzato il cliente, sfruttando le sue, raggiungendo una posizione di vantaggio che può essere determinante nel successo di un accordo commerciale.

“Se un’azienda non vende, non genera ricavi, e se non genera ricavi è forzatamente costretta a chiudere.” Afferma Andrea Veca, CEO di Achab “Vendere, dunque, è importante ed è pertanto indispensabile che ogni azienda possieda o si impegni ad acquisire un processo di vendita continuo che garantisca che il flusso di ricavi non si interrompa ma, anzi, aumenti.”

“Timenet vede nella formazione un elemento che può fare la differenza, tramite strategie commerciali efficaci, su uno dei mercati più competitivi che esistano nel panorama italiano e globale, quello dell’ICT”, dichiara Franco Iorio, Amministratore Unico di Timenet (nella foto). “Riteniamo che avvalersi di partner strategici, efficacemente formati possa dare a noi e al mercato quello di cui c’è bisogno, riuscendo a trasmettere a chiunque la qualità e le peculiarità di soluzioni che all’apparenza sono tutte uguali, ma che se indagate con le giuste informazioni risultano totalmente differenti”.

L’obiettivo dell’incontro, al cui termine offrirà anche la possibilità di visitare il datacenter di Padova di proprietà di Timenet, è di definire un sistema di vendita all’avanguardia e ottimizzarlo per aumentare l’efficacia della propria azione, così da vendere di più a costi minori.

Nella vendita non esiste “ci penso” e Timenet e Achab offrono l’opportunità di migliorare le tecniche, ottimizzarle per restare competitivi e migliorare, per vincere in un mercato moderno che necessita di strategie sempre più efficaci,

Maggiori informazioni sull’evento, l’agenda, i relatori e per iscriversi visitare questo LINK.