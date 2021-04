D-Link estende nuovamente il supporto e la competenza che fornisce all’interno del suo programma Value in Partnership+ (VIP+) con l’introduzione della nuovissima VIP+ App a supporto dei partner.

Progettata e sviluppata pensando ai propri rivenditori, security integrator e solution provider a valore aggiunto, l’App VIP+ è dotata di un’ampia gamma di funzioni e servizi per aiutare i partner D-Link a costruire e far crescere un business sostenibile e redditizio, il tutto da smartphone o tablet.

L’App VIP+ integra alcuni dei tool e dei benefici più richiesti del programma VIP+, offrendo ai partner in mobilità la possibilità di registrare le offerte per ottenere prezzi esclusivi, acquistare prodotti demo NFR scontati e ricevere le ultime notizie e promozioni sui prodotti da D-Link.

L’App VIP+ fornisce anche l’accesso mobile agli strumenti più ricercati del programma per i partner D-Link. Wi-Fi Planner Pro consente ai partner di progettare e ottimizzare la rete Wi-Fi dei loro clienti simulando la copertura Wi-Fi su una planimetria. Product Selector Pro consente ai partner di scegliere e confrontare facilmente le differenze di funzionalità e caratteristiche tra gli switch di rete, gli access point wireless e le videocamere di sorveglianza. Entrambi i tool sono progettati per consentire loro di identificare rapidamente il prodotto più adatto a soddisfare le esigenze dei loro clienti, ora direttamente da mobile.

Lorenzo Reali, Sales Manager – Divisione Business di D-Link Italia, ha dichiarato: “Lo scopo principale del programma VIP+ di D-Link è quello di aiutare le aziende a crescere. Oggi più che mai, è essenziale che i nostri partner abbiano il giusto accesso agli strumenti preziosi e flessibili di cui hanno bisogno, ovunque e in qualsiasi momento. Siamo orgogliosi di fornire un nuovo livello di servizio al nostro programma VIP+ di successo e di offrire ai nostri partner un supporto che andrà veramente a beneficio loro e delle loro aziende.”

La nuova App Value in Partnership+ di D-Link per iOS e Android è scaricabile gratuitamente.