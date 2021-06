Dahua Technology, azienda attiva nel settore della videosorveglianza, presenta le nuove telecamere IP della serie 5 WizMind, che coniugano la tecnologia Smart Dual Illumination con sistemi di deterrenza attiva.

Le telecamere IP di Dahua Technology rimangono praticamente invisibili nell’oscurità, grazie agli illuminatori infrarossi IR. Non appena un target entra nell’area di monitoraggio, sono in grado di passare automaticamente dalla modalità bianco e nero (B/N) alla modalità a colori, attivando il LED bianco. Se viene infranta una regola di analisi video AI (protezione perimetrale o Smart Motion Detection Plus), scatta la deterrenza attiva: lo speaker integrato può infatti riprodurre messaggi audio personalizzati o trasmettere la comunicazione in tempo reale fino a 110 dB per dissuadere gli intrusi.

Inoltre, le funzioni di Intelligenza Artificiale non si limitano alla protezione perimetrale e Smart Motion Detection Plus, che consentono anche di classificare i target (umani e veicoli), ma comprendono face detection, rilevamento delle mascherine sul volto e people counting (attraversamento linea).

Tutti i modelli della serie di Dahua Technology sono dotati di Smart codec H.265+ (o H.264), che ottimizza la compressione video, consentendo un notevole risparmio in termini di banda e spazio di archiviazione.

L’installazione permette la massima flessibilità: le telecamere dome (IPC-HDBW5541R1-AS-PV e IPC-HDBW5241R1-AS-PV) possono essere montate a parete o soffitto senza alcun accessorio extra. Tramite l’adattatore e la staffa pendente si può collocare il dispositivo a 80 cm dal soffitto, mentre la calotta PFA200W offre una protezione efficace dagli agenti atmosferici.

Anche le telecamere eyeball (IPC-HDW5241H-ASE-PV e IPC-HDW5541H-ASE-PV) non necessitano di accessori per l’installazione base, ma sono comunque disponibili accessori per diverse configurazioni: oltre a quella pendente, si può optare per la staffa laterale o il box di giunzione stagno che agevola la gestione del cablaggio.