Davide Ricci è il nuovo Direttore Vendite di Nozomi Networks

Una nuova nomina viene annunciata da Nozomi Networks, azienda specializzata nella sicurezza OT e IoT, ed è quella di Davide Ricci a Regional Sales Director per l’Italia. In questo nuovo ruolo, sarà responsabile di tutti gli aspetti legati alla crescita del mercato italiano e allo sviluppo delle strategie di vendita, collaborando a stretto contatto con partner e clienti con l’obiettivo di proteggere le infrastrutture critiche attraverso le soluzioni dell’azienda. alimentate dall’AI.

Le esperienze di Davide Ricci prima di Nozomi Networks

Davide Ricci porta molti anni di esperienza nel settore della cybersecurity e una comprovata capacità di sviluppare efficaci strategie di mercato. Prima di entrare a far parte di Nozomi Networks, ha ricoperto ruoli commerciali di rilievo presso Palo Alto Networks, Cisco e Microsoft, con risultati significativi a livello di crescita del fatturato e rafforzamento delle relazioni con i partner.

Nozomi Networks è nata nel 2013 a Varese dall’idea di Andrea Carcano e Moreno Carullo, oggi rispettivamente Chief Product Officer e Chief Technology Officer della società. L’azienda mantiene una forte presenza sul mercato italiano e un ampio team di ricerca e sviluppo prevalentemente italiano.

La nomina di Davide Ricci segue la notizia della partecipazione di CDP Venture Capital al round di finanziamento Series E dell’azienda e rafforza l’impegno di Nozomi Networks nel fornire soluzioni leader per la sicurezza OT e IoT al mercato italiano. L’azienda protegge attualmente oltre 105 milioni di dispositivi in tutto il mondo e continua a espandere la propria presenza internazionale attraverso una crescita strategica basata sull’innovazione.

Dichiarazioni

“Accogliamo con entusiasmo Davide Ricci nel team. La sua profonda esperienza e il suo approccio strategico saranno fondamentali per rafforzare la nostra presenza in Italia”, spiega Andrea Carcano, Co-Fondatore e CPO di Nozomi Networks.

“Con l’Italia che si conferma al quarto posto nel mondo e al primo in Europa per numero di attacchi cyber, è sempre più urgente la necessità di migliorare la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche“, aggiunge Kevin Isaac, Chief Revenue Officer di Nozomi Networks. “Il nostro team in Italia ha le competenze e l’esperienza necessarie per aiutare i clienti a proteggere i loro sistemi OT e IoT, e sotto la leadership di Davide siamo certi che saremo in grado di rispondere in modo ancor più efficace alle esigenze che emergono in ogni settore”.

“La sicurezza delle infrastrutture critiche sta vivendo un momento particolarmente critico, soprattutto nell’attuale scenario caratterizzato da crescenti minacce informatiche a livello globale”, aggiunge Davide Ricci. “Entrare a far parte di Nozomi Networks e lavorare con un team così dedicato e innovativo, all’avanguardia nella sicurezza OT e IOT, è davvero stimolante. Non vedo l’ora di collaborare con i nostri partner e clienti per aiutarli a implementare soluzioni in grado di migliorare la sicurezza e l’affidabilità del loro business“