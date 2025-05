Dell Technologies e NVIDIA potenziano l’implementazione dell’AI

Dell Technologies, fornitore di infrastrutture incentrate sull’AI a livello mondiale, annuncia le innovazioni di Dell AI Factory con NVIDIA, progettate per aiutare le aziende ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale e a raggiungere un time to value più rapido.

Man mano che le imprese rendono l’AI centrale nella loro strategia e passano dalla sperimentazione all’implementazione, la loro domanda di competenze e tecnologie accessibili cresce in modo esponenziale.

Dell Technologies e NVIDIA proseguono nell’accelerare l’innovazione con il rilascio degli aggiornamenti della Dell AI Factory, che include una solida infrastruttura di AI, soluzioni e servizi che semplificano il percorso verso l’implementazione su larga scala.

L’infrastruttura Dell Technologies accelera l’innovazione dell’AI aggiungendo potenza, efficienza e scalabilità migliorate

Dell Technologies presenta la prossima generazione di soluzioni avanzate di calcolo, archiviazione e gestione dati e networking:

I server Dell PowerEdge XE9780 e XE9785 raffreddati ad aria semplificano l’integrazione nei data center aziendali esistenti, mentre i server Dell PowerEdge XE9780L e XE9785L raffreddati a liquido accelerano l’implementazione su scala rack. I nuovi server PowerEdge supportano fino a 192 GPU NVIDIA Blackwell Ultra con raffreddamento a liquido e possono essere personalizzati con un massimo di 256 GPU NVIDIA HGX B300 per rack Dell IR7000. Soluzione di espansione più rapida mai realizzata da Dell, Dell PowerEdge XE9680, può offrire training di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) fino a quattro volte più rapidi con NVIDIA HGX B300 a 8 vie.

offre un’efficienza su scala rack per il training e un output di inferenza di calcolo AI 50 volte superiore e un miglioramento di 5 volte del throughput. Grazie alla nuova tecnologia Dell PowerCool, questa piattaforma aiuta le aziende a ottenere un’efficienza energetica superiore. Il server Dell PowerEdge XE7745 sarà disponibile con le GPU NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition a partire da luglio 2025. Supportato in NVIDIA Enterprise AI Factory fornisce una piattaforma universale per aiutare a soddisfare le esigenze di use case in ambito AI, tra cui robotica, digital twins e le applicazioni multimodali, grazie al supporto di un massimo di 8 GPU in uno chassis 4U.

Dell Technologies prevede di supportare la piattaforma NVIDIA Vera Rubin con un nuovo server Dell PowerEdge XE progettato per i sistemi Dell Integrated Rack Scalable.

Dell estende il portfolio di networking includendo gli switch Dell PowerSwitch SN5600, SN2201 Ethernet, parte della piattaforma di networking NVIDIA Spectrum-X Ethernet, e NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand. Questi switch ad alta densità e bassa latenza offrono fino a 800 gigabit al secondo di throughput e sono ora supportati da Dell ProSupport e Deployment Services per fornire una guida esperta in ogni fase dell’implementazione dell’AI.

Le soluzioni Dell AI Factory con NVIDIA supportano il design di NVIDIA Enterprise AI Factory, con capacità di calcolo, networking, storage e software NVIDIA AI Enterprise di Dell Technologies e NVIDIA, offrendo una soluzione AI end-to-end completamente integrata per le aziende.

I progressi della Dell AI Data Platform migliorano la gestione dei dati AI

Poiché l’AI è tanto potente quanto i dati che la alimentano, le organizzazioni necessitano di una piattaforma progettata per accrescere le prestazioni e la scalabilità. I progressi della Dell AI Data Platform forniscono alle applicazioni di AI un accesso costante a dati di alta qualità.

Dell ObjectScale supporta le implementazioni di AI su larga scala aiutando a ridurre i costi e l’ingombro dei data center grazie all’introduzione di un sistema software defined. Le integrazioni di rete NVIDIA BlueField-3 e Spectrum-4 aumentano le prestazioni e la scalabilità.

supporta le implementazioni di AI su larga scala aiutando a ridurre i costi e l’ingombro dei data center grazie all’introduzione di un sistema software defined. Le integrazioni di rete NVIDIA BlueField-3 e Spectrum-4 aumentano le prestazioni e la scalabilità. Dell Technologies presenta una soluzione ad alte prestazioni realizzata con i server Dell PowerScale , Dell Project Lightning e PowerEdge XE . Utilizzando la cache KV e integrando le librerie NIXL di NVIDIA, questa soluzione è ideale per workload di inferenza distribuiti su larga scala.

Gli aggiornamenti del software aiutano le organizzazioni a implementare l’intelligenza artificiale agentica

La piattaforma software NVIDIA AI Enterprise , disponibile direttamente attraverso Dell Technologies, offre alle aziende la possibilità di innovare su Dell AI Factory con NVIDIA NIM, microservizi NVIDIA NeMo e NVIDIA Blueprints, modelli di reasoning NVIDIA NeMo Retriever per RAG e NVIDIA Llama Nemotron, e di sviluppare workflow di agenti AI accelerando il time-to-value dei risultati dell’AI.

I nuovi servizi gestiti semplificano le operations e consentono di ottenere risultati rapidamente

I nuovi Dell Managed Services per Dell AI Factory con NVIDIA semplificano le operations in ambito AI con la gestione dell’intero stack di soluzioni NVIDIA AI – comprese le piattaforme AI, l’infrastruttura e il software NVIDIA AI Enterprise. Il team dei servizi gestiti Dell Technologies si occupa di monitoraggio, reportistica, aggiornamenti e patching 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, aiutando i team a superare le limitazioni di risorse e competenze e fornendo un supporto IT scalabile e proattivo.

Dichiarazioni da Dell Technologies e NVIDIA

“Siamo impegnati a portare l’AI a milioni di clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Michael Dell, Chairman e Chief executive officer di Dell Technologies. “Il nostro compito è quello di rendere l’intelligenza artificiale più accessibile. Grazie a Dell AI Factory con NVIDIA le aziende possono gestire l’intero ciclo di vita dell’AI attraverso i casi d’uso, dalla formazione all’implementazione, su qualsiasi scala“.

“Le fabbriche di intelligenza artificiale sono l’infrastruttura dell’industria moderna e generano intelligenza per alimentare il lavoro in ambito sanitario, finanziario e manifatturiero”, ha dichiarato Jensen Huang, Fondatore e Chief Executive Officer di NVIDIA. “Con Dell Technologies, offriamo la più ampia gamma di sistemi di intelligenza artificiale Blackwell per servire le fabbriche di intelligenza artificiale nei cloud, nelle aziende e all’edge”.