La nuova realtà che abbiamo costruito per rispondere alle esigenze nate dal diffondersi a livello globale del coronavirus porta la tecnologia, e in primis gli endpoint, a svolgere un ruolo chiave nella comunicazione e nella collaborazione a distanza. I PC al giorno d’oggi servono per lavorare, per studiare, per giocare e per il tempo libero in generale. Ecco che Dell Technologies scende in campo con un porfolio ridisegnato per far connettere il mondo interno, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità.

Le novità più recenti in casa Dell Technologies riguardano la gamma dedicata al gaming, studiata per regalare ai gamer esperienze e performance sempre migliori.

Fiore all’occhiello della nuova proposta è il nuovo Alienware m15 Ryzen Edition R5 che propone un design completamente rinnovato, innovazioni meccaniche e su vari livelli e una nuova gamma di colori.

Il nuovo m15 combina tecnologie all’avanguardia e nuove caratteristiche di design per offrire un’esperienza visiva senza compromessi. Offrendo i display Alienware più veloci di sempre su un notebook da 15 pollici, i giocatori possono selezionare pannelli fino a QHD 240Hz o FHD 360Hz per offrire un’esperienza di gioco fluida. E come primo notebook Alienware basato su Legend 2.0, i giocatori saranno avvicinati al gioco grazie a una nuova funzionalità di design chiamata Dark Core, che oscura l’ombra interna del laptop per ridurre al minimo le distrazioni e mantenere la concentrazione sul gioco. Tutta questa qualità visiva è alimentata da tecnologie ad alte prestazioni, tra cui:

• Processori mobili AMD Ryzen 5000 serie H e GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 30

• Memoria DDR4 da 3200 Mhz aggiornabile dall’utente per la prima volta su un notebook Alienware da 15 pollici

• Primo notebook Alienware rifinito con la nuova formula di vernice Silky-Smooth High-Endurance, progettata per una maggiore resistenza alle macchie e per regalare una sensazione eccellente al contatto con la superficie

Infine, non possiamo tralasciare la “ciliegina sulla torta”: una tastiera meccanica a profilo ultra basso opzionale sviluppata in collaborazione con Cherry MX che crea un’esperienza di digitazione di qualità e supporta l’illuminazione RGB per tasto.

Dal punto di vista del design il nuovo book vanta un look elegante con uno schermo a doppia faccia con cornice stretta e utilizza vernice a base d’acqua a basso VOC. All’interno, il nuovo G15 è dotato di un design termico ispirato ad Alienware per massimizzare il flusso d’aria per un raffreddamento e una dissipazione del calore ottimali.

Le altre novità per il gaming di Dell Technologies sono:

– Il Monitor per il gaming Dell 25 (S2522HG) con una frequenza di aggiornamento incredibile di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms: ideale per aspiranti giocatori competitivi in cui ogni fotogramma conta. Il monitor è dotato sia della certificazione NVIDIA G-SYNC compatibile che della tecnologia AMD FreeSync Premium per immagini fluide e senza interruzioni.



– I monitor curvi Dell 27 e 32 (S2722DGM e S3222DGM) che coinvolgono nel gioco con risoluzione QHD, mentre la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 2 ms assicurano che si veda chiaramente l’azione e si possa reagire rapidamente.



– Il monitor curvo Dell 34 (S3422DWG), che mostra immagini realistiche sul suo ampio display curvo WQHD da 34 pollici. Immergiti in colori ricchi e vivaci con il supporto per VESA DisplayHDR 400 e copertura del colore DCI-P3 al 90%. Accoppiato con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz per offrire un gioco fluido e senza ritardi.